เจ้าคณะจังหวัด สั่งพักงานแล้ว ตั้งกรรมการสอบ พระอุปัชฌาย์ ตบหัวนักร้องสาวรถแห่ หลังคลิปว่อนโซเชียล พบเป็นเจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาส
วันที่ 7 เม.ย.2569 จากกรณีที่มีการแชร์คลิปนักดนตรีรถแห่ลุกฮือ เพื่อสอบถามการกระทำอันไม่เหมาะสมของ พระอุปัชฌาย์ เป็นเจ้าอาวาสแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.หนองมะโมง เดินมาข้างหลังตบเข้าที่หลังหัวของนักร้องสาว ขณะกำลังร้องเพลงอยู่ช่วงวนนาครอบโบสถ์
ท่ามกลางความสงสัยและตกใจของทุกคนว่าทำไปทำไม พอมาสอบถามก็นั่งนิ่งเงียบ ภายในคลิปเสียงมีการถกเถียงกัน เพราะทุกอาชีพล้วนมีศักดิ์ศรี คนในวงพูดไปว่า “ถ้ามีคนมาตีมาตบหัวหลวงพ่อจะรู้สึกอย่างไร จะทำอย่างไร” หลวงพ่อตอบว่า “ก็มาตบสิ”
สร้างความไม่พอใจอย่างมาก เพราะกิริยาท่าทางนั้นไม่มีเหมาะกับความเป็นสงฆ์ ซึ่งเหตุเกิดในพื้นที่ วัดแห่งหนึ่ง ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท จนโลกโซเชียลร้อนระอุ เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันยกใหญ่ โดยเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงสายวันที่ 6 เม.ย.2569 ผ่านมานั้น
ล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบ พระราชวชิรกิจจาทร เจ้าคณะจังหวัดชัยนาทและเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท เพื่อสอบถามถึงการดำเนินการเรื่องนี้ ได้รับการเปิดเผยว่า
ทางคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงพระอุปัชฌาย์รูปนี้แล้ว ซึ่งเป็นเจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งใน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท ในช่วงบ่ายวันนี้ ณ วัดท่าช้าง ต.เขาท่าพระ
ส่วนเรื่องคดีความด้านกฎหมาย ต้องรอให้ทางคณะสงฆ์สอบสวนและดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงค่อยดำเนินคดีตามกฎหมายภายหลัง เบื้องต้นได้สั่งพักงานเกี่ยวกับเจ้าคณะตำบลและงานเจ้าอาวาสทั้งหมด สาเหตุนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรืออากาศจะร้อนจนโมโห แต่อย่างไรก็จะให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่ายแน่นอน