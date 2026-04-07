เจ้าคณะจังหวัด สั่งพักงานแล้ว ตั้งกรรมการสอบ พระอุปัชฌาย์ ตบหัวนักร้องสาวรถแห่ หลังคลิปว่อนโซเชียล พบเป็นเจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาส

วันที่ 7 เม.ย.2569 จากกรณีที่มีการแชร์คลิปนักดนตรีรถแห่ลุกฮือ เพื่อสอบถามการกระทำอันไม่เหมาะสมของ พระอุปัชฌาย์ เป็นเจ้าอาวาสแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.หนองมะโมง เดินมาข้างหลังตบเข้าที่หลังหัวของนักร้องสาว ขณะกำลังร้องเพลงอยู่ช่วงวนนาครอบโบสถ์

ท่ามกลางความสงสัยและตกใจของทุกคนว่าทำไปทำไม พอมาสอบถามก็นั่งนิ่งเงียบ ภายในคลิปเสียงมีการถกเถียงกัน เพราะทุกอาชีพล้วนมีศักดิ์ศรี คนในวงพูดไปว่า “ถ้ามีคนมาตีมาตบหัวหลวงพ่อจะรู้สึกอย่างไร จะทำอย่างไร” หลวงพ่อตอบว่า “ก็มาตบสิ”

พระอุปัชฌาย์

เจ้าคณะจังหวัด สั่งพักงานแล้ว ตั้งกรรมการสอบ พระอุปัชฌาย์ ตบหัวนักร้องสาวรถแห่ หลังคลิปว่อนโซเชียล พบเป็นเจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาส

สร้างความไม่พอใจอย่างมาก เพราะกิริยาท่าทางนั้นไม่มีเหมาะกับความเป็นสงฆ์ ซึ่งเหตุเกิดในพื้นที่ วัดแห่งหนึ่ง ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท จนโลกโซเชียลร้อนระอุ เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันยกใหญ่ โดยเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงสายวันที่ 6 เม.ย.2569 ผ่านมานั้น

ล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบ พระราชวชิรกิจจาทร เจ้าคณะจังหวัดชัยนาทและเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท เพื่อสอบถามถึงการดำเนินการเรื่องนี้ ได้รับการเปิดเผยว่า

ทางคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงพระอุปัชฌาย์รูปนี้แล้ว ซึ่งเป็นเจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งใน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท ในช่วงบ่ายวันนี้ ณ วัดท่าช้าง ต.เขาท่าพระ

พระอุปัชฌาย์

เจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งใน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

ส่วนเรื่องคดีความด้านกฎหมาย ต้องรอให้ทางคณะสงฆ์สอบสวนและดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงค่อยดำเนินคดีตามกฎหมายภายหลัง เบื้องต้นได้สั่งพักงานเกี่ยวกับเจ้าคณะตำบลและงานเจ้าอาวาสทั้งหมด สาเหตุนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรืออากาศจะร้อนจนโมโห แต่อย่างไรก็จะให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่ายแน่นอน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับ พระอุปัชฌาย์

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

Man, 33, Dies After Car Crashes Into Sign Base on Chonburi Road
2

Thai PM hands out longan juice to tourists, promotes local treats
3

มาเรสกา รับไม่คาดคิด แมนฯ ซิตี้ ออกสตาร์ตซีซั่นด้วยการชนะในลีก 7 นัดรวด
4

อุกอาจ 2คนร้าย ใช้ M16 รัวยิง "ร.ต.ท." ตร.น้ำนราธิวาส เสียชีวิต ก่อนชิงปืน 9 มม. พร้อมมือถือ
5

หมอโอ๊ค เตือนมื้อเช้ายอดฮิต แต่อันตราย เร่งไขมันพอกตับ เสี่ยงมะเร็งตั้งแต่อายุยังน้อย
6

กลุ่มวัยรุ่น คู่อริ ทะเลาะวิวาท ใกล้งานขึ้นบ้านใหม่ ชักมีดจ้วงแทง เสียชีวิตคาที่1 เจ็บสาหัส1
7

เอมิเลียโน มาร์ติเนซ ผ่าตัดกระดูกขากรรไกรหักฉลุย - ต้องพักอย่างน้อย 40 วัน
8

อีลอน มัสก์ คิดการใหญ่! Tesla ไม่หยุดแค่รถบินได้ ลุยหุ่นยนต์ AI-แท็กซี่ไร้คนขับ
9

อิราโอลา รับ ลิเวอร์พูล คุมเกมช่วงท้ายไม่ดี - เผย โซโบสไล-ฟริมปง ต้องพักสักระยะ
10

โค้ชโต่ย ลาออกกุนซือราษีไศล ยูไนเต็ด รับผิดชอบผลงาน หลังผ่าน 5 นัด ยังไร้ชัย