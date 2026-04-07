กทม. จัดโครงการ “บ้านคนเมือง” หาที่อยู่ใกล้ โรงเรียน ดูแล ครูเบี้ยน้อย ประสาน 3 ธนาคาร ช่วยเรื่องการเงิน ทำเลครอบคลุม กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ราคาเริ่มต้น 2.5 แสน
7 เม.ย. ที่สำนักการศึกษา เขตคลองสาน น.ส.พิศมัย เรืองศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวว่า จากการประชุมหารือโครงการพัฒนาสวัสดิการที่อยู่อาศัย เพื่อข้าราชการครูและบุคลากร กทม. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย (สพอ.)
ซึ่งมุ่งแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากทม. โดยเฉพาะให้การช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด ในภาวะค่าครองชีพสูง ให้เข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ผ่านโครงการ “บ้านคนเมือง”
สพอ.สำรวจความต้องการเบื้องต้นของข้าราชการครูกว่า 3,115 ราย พบว่า มีความต้องการที่อยู่อาศัยอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในกลุ่มครูผู้ช่วยและครูระดับ คศ.1 ซึ่งมีปัจจัยหลักที่ใช้ตัดสินใจคือ ราคาและทำเล ที่ตั้งใกล้โรงเรียน โดย สำนักการศึกษา (สนศ.) ประสาน 3 ธนาคารหลัก ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออมสิน กรุงไทย ในการช่วยดูแลเรื่องการเงิน
ส่วน สพอ. จะช่วยประสาน สมาคมธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ อาทิ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) เพื่อร่วมดำเนินโครงการที่อยู่อาศัย
ทั้งนี้โครงการ “บ้านคนเมือง” ขยายผลเป็นร่มใหญ่ โดยให้สิทธิ ข้าราชการสามัญ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว โดยเตรียมสิทธิพิเศษมากมายเพื่อตอบโจทย์ ดังนี้ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้นเพียง 1.6% ผ่อนชำระล้านละ 2,500 บาท/เดือน มีทางเลือก ทั้ง เช่าออม สำหรับผู้ที่ยังไม่พร้อมกู้ สามารถเช่าอยู่ก่อน โดยนำค่าเช่ามาหักเป็นเงินต้นได้ 100% เมื่อตัดสินใจซื้อในอนาคต (สูงสุด 36 เดือน)
นอกจากนี้ ยังหา ทำเลครอบคลุม มีโครงการทั้งในโซนกรุงเทพฯ และปริมณฑล เช่น นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาเริ่มต้นเพียง 2.5 แสนบาท
โดยผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ โดยลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม BKK Housing ได้ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. นี้ จากนั้นจะมีคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดของผู้ได้รับสิทธิ
นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาระบบ “BMA Teacher Housing Demand” เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และจับคู่กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ของเอกชน เพื่อมอบส่วนลดสูงสุดถึง 30% และสิทธิพิเศษอื่นๆ ให้แก่ผู้สนใจเพิ่มเติม สามารถค้นหาบ้านใกล้สถานที่ทำงาน ได้ที่ https://bkkhousing.termars.com