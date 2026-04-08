จับคาโรงแรม 2ผัวเมียมั่วสุมค้ายาบ้า สารภาพหาเงินเที่ยวสงกรานต์ โอดเพิ่งขายได้นิดหน่อยแต่ถูกตำรวจบุกมาจับก่อน
วันที่ 8 เมษายน 2569 พล.ต.ต.ทรงพล สังข์เกษม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ พ.ต.ท.สุวสันต์ พิลาโสภา สว .ฯ เจ้าพนักงาน ป.ป.ส และเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สืบสวน ภ.จว. พิจิตร เข้าจับกุมตัว น.ส.รติยาภรณ์ อายุ 35 ปี และ นายธนดล อายุ 31 ปี ได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง กลางใจเมืองพิจิตร หลังจากที่ตำรวจได้รับแจ้งว่า 2 ผัวเมียคู่นี้ชอบนำคนเข้าไปมั่วสุมภายในห้องพักโรงแรมดังกล่าว
จากตรวจค้นพบยาบ้าสีส้มซุกซอน อยู่ในห้อง จำนวน 6 เม็ด จากนั้นนำตัวนายธนดล สามีของ นส.รติยาภรณ์ เข้าไปตรวจค้นบ้านได้ของกลางยาบ้า 6,150 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในถังใต้บันไดบ้าน จึงยึดไว้เป็นหลักฐาน พร้อมด้วยโทรศัพท์ 2 เครื่อง รถจักยานยนต์ ฮอนด้า สีม่วง จึงยึดไว้เป็นของกลาง นำตัว 2 ผัวเมีย ส่งดำเนินคดี สภ.เมืองพิจิตร
จากการสอบสวนเบื้องต้น 2ผัวเมีย ให้การรับสารภาพ ว่า ได้นำยาบ้ามาจากมาคนต่างด้าวซึ่งเป็นคนกัมพูชา ซึ่งตนจะนำยาบ้ามาขายให้กับกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบเสพยา เพื่อนำเงินมาเที่ยวสงกรานต์ ปรากฏว่า ได้เพิ่งขายยาได้นิดหน่อยจนกระทั่งถูกตำรวจจับได้ดังกล่าว