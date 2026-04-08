เหยื่อรายที่ 3 โผล่ เจอตำรวจอุบลฯคนเดิม ‘ขอค่าน้ำมัน’ 500 ค่าดำเนินการ หลังผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความถูกฉ้อโกง พอตำรวจรู้ว่าเป็นแม่ค้าขายเนื้อวัว เสนอขอเนื้ออีก 1 กิโล
8 เม.ย. 69 – ความคืบหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจยศ พ.ต.ต. พนักงานสอบสวน สภ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ที่ตกเป็นข่าว “เรียกค่าน้ำมัน” จากผู้เสียหาย 2 คน ที่เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ จนถูกเด้งจากตำแหน่งเดิม ไปประจำที่ ศปก.ตำรวจภูธรอุบลราชธานี ตามที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้นั้น
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ล่าสุด พล.ต.ต.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางไปพบผู้เสียหายรายที่ 3 หลังออกมาเปิดเผยว่า ถูก พ.ต.ต. คนเดียวกัน “เรียกค่าน้ำมัน” เช่นกัน
พล.ต.ต.ปฏิยุทธ กล่าวว่า วันนี้ผู้เสียหายจากการถูกฉ้อโกงหลอกซื้อของมูลค่า 230,000 บาท มาให้การว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการขอรับเงิน 500 บาท สำหรับค่าดำเนินการ
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจคนดังกล่าวมีการสอบถามผู้เสียหายว่าทำอาชีพอะไร ผู้เสียหายตอบว่าเปิดร้านเขียงเนื้อ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเสนอขอเนื้ออีก 1 กิโล ซึ่งตอนนี้ผู้เสียหายประสงค์ที่จะดำเนินคดี จึงมีการแจ้งข้อกล่าวหา พ.ต.ต. เพิ่มเติม
ต้องขอโทษผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบ ตนในฐานะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ยินดีน้อมรับทุกคำแนะนำหรือติชม รวมถึงพร้อมที่จะสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาให้แก่ประชาชนชาวอุบลราชธานี