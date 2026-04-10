บุรีรัมย์ เริ่มแล้ว สงกรานต์คนชายแดน จัดยิ่งใหญ่ ความสุขครั้งแรกของปี ตั้งแต่ปะทะกัมพูชา 2 รอบ ชาวบ้านละหานทราย เล่นน้ำอ่างลำปะเทีย คึกคัก สบายใจไม่หวั่น รบก็ย้าย ไม่รบก็อยู่กันไป

10 เม.ย. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ ที่จังหวัดบุรีรัมย์เริ่มคึกคักขึ้นแล้ว ถึงแม้กำหนดกิจกรรมหลักๆ ของจังหวัด จะเริ่มขึ้นในวันที่ 13 เม.ย. แต่ต่างอำเภอ ได้เริ่มมีการจัดกิจกรรมตามประเพณีที่เคยจัดกันมายาวนาน

โดยที่ อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ เทศบาลตำบลหนองแวง ได้มีการจัดงานสงกรานต์ประจำปีขึ้นแล้ว มีชาวบ้านทุกวัยออกไปร่วมตัวกันเล่นน้ำในอ่างเก็บน้ำกันอย่างคึกคัก มีกิจกรรมของเด็กและคนชราหลากหลาย เช่น การประกวดนางงามสูงอายุ การประกวดก่อกองทราย

นายบุญธรรม ศรีวงษา นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง กล่าวว่า ปีนี้จัดงานสงกรานต์ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา เพื่อให้กำลังใจชาวบ้าน ที่เคยอพยพ เพราะเหตุการณ์ความไม่สงบแนวชายแดนมาถึง 2 ครั้ง

ตอนนี้ สถานการณ์ชายแดนทรงตัว คือไม่มีการเคลื่อนไหว หรือได้รับการแจ้งเตือนจากทางการ ทำให้ชาวบ้านสบายใจขึ้น การจัดงานสงกรานต์ในวันครั้งนี้ ถือเป็นความสุขครั้งแรกของชาวบ้าน ของปีนี้ ที่ได้ออกมามารวมตัวกัน ตั้งแต่มีการปะทะกันเมื่อเดือน กรกฎาคม 2568

เช่นเดียวกับ น.ส.เพ็ญนิดา ชุมพล สมาชิกเทศบาล หมู่ 10 บ้านแท่นทับไทย บอกว่า ตอนนี้ชาวบ้านไม่หวั่นแล้วว่า จะมีการปะทะกันอีกหรือไม่ แต่เท่าที่สังเกตชาวบ้านเริ่มคุ้นชินเรื่องการอพยพแล้ว ถ้ารบก็ย้าย ถ้าไม่รบก็อยู่กันไป ชาวบ้านออกไปทำมาหากินตามปกติแล้ว

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