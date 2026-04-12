รัฐบาล ปลื้ม ปชช.ตอบรับ “ฝากบ้านกับตำรวจ” ช่วงสงกรานต์ วันแรก 1,869 หลัง สร้างความอุ่นใจ ลดความกังวล เดินทางได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น ย้ำ เช็กลิสต์บ้านก่อนเดินทาง

12 เม.ย. 69 – น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2569 ที่ประชาชนจำนวนมาก เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยว

ทำให้บ้านเรือนอาจไม่มีผู้อยู่อาศัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ได้เดินหน้าโครงการ ฝากบ้านกับตำรวจ เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาล โดยการฝากบ้านกับตำรวจ เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยสร้างความอุ่นใจ ลดความกังวล และทำให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น หากเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือพบเหตุต้องสงสัย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่สายด่วน 191 ตลอด 24 ชั่วโมง

น.ส.ลลิดา กล่าวว่า สถิติวันแรกของโครงการ เมื่อวันที่ 10 เม.ย. มีประชาชนให้ความไว้วางใจเข้าร่วมฝากบ้านแล้วจำนวน 1,869 หลัง สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงวันหยุดยาว

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ผ่านแอปพลิเคชัน “Police Care” แอปพลิเคชัน “ฝากบ้าน 4.0” หรือสามารถติดต่อสถานีตำรวจใกล้บ้าน (สน.-สภ.) เพื่อดำเนินการได้โดยตรง

นอกจากนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แนะนำเช็กลิสต์ก่อนฝากบ้าน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยง โดยเตรียมบัตรประชาชน และลงทะเบียนผ่านช่องทางฝากบ้านกับตำรวจ กรอกแบบฟอร์ม พร้อมแนบภาพถ่ายบ้าน

และตรวจสอบและจัดเก็บทรัพย์สินมีค่าในที่ปลอดภัย ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ธูป เทียน และแก๊สก่อนออกเดินทาง ตรวจสอบความเรียบร้อยของประตูและหน้าต่าง ตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ฝากเพื่อนบ้านช่วยดูแลเป็นหูเป็นตา

ติดตามรายงานสถานะการดูแลบ้านจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างต่อเนื่อง กรณีกลับล่าช้ากว่ากำหนด แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบเมื่อเดินทางกลับ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของทรัพย์สิน

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