ระทึก 30 ชีวิตหนีตายอลหม่าน เรือเฟอร์รี่หรู คาเฟ่ 3 ชั้น ชนสะพานอย่างแรง จมทะเลเกาะล้าน ขณะนำเรือจอดเทียบ เร่งช่วยผู้โดยสาร
วันที่ 15 เม.ย. 2569 ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี รายงานความคืบหน้าจากกรณีโลกออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพและคลิปเหตุการณ์เรือโดยสารจม บริเวณท่าเทียบเรือเกาะล้าน พร้อมข้อความระบุว่า “ทุกคนปลอดภัยดี” โดยในคลิปมีเสียงแสดงความตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น
จากการตรวจสอบบริเวณท่าเทียบเรือเกาะล้าน พบเรือโดยสารชื่อ “โอเชี่ยน ลาน่า” อยู่ในสภาพจมทะเล บริเวณสะพานท่าเทียบเรือ แต่ไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บ มีเพียงนักท่องเที่ยวที่อยู่ในเหตุการณ์เกิดอาการตกใจ
สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่า เรือดังกล่าวรับผู้โดยสารประมาณ 25-30 คน เดินทางจากฝั่งพัทยามุ่งหน้าเกาะล้าน เมื่อมาถึงจุดเทียบเรือซึ่งเป็นสะพานชั่วคราว ระหว่างกำลังนำเรือเข้าจอด ท้ายเรือได้กระแทกกับโครงสร้างสะพานอย่างแรง ส่งผลให้ตัวเรือได้รับความเสียหายและเริ่มจมลง
ภายหลังเกิดเหตุ ชาวบ้านและผู้เกี่ยวข้องได้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารทั้งหมดขึ้นจากเรือได้อย่างปลอดภัย
สำหรับเรือ “โอเชี่ยน ลาน่า” เป็นเรือเฟอร์รี่คาเฟ่ 3 ชั้น ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ให้บริการเส้นทางพัทยา–เกาะล้าน มีการตกแต่งในลักษณะพรีเมียม พร้อมที่นั่งหลากหลายรูปแบบ ดาดฟ้าชมวิวทะเล 360 องศา และบริการเครื่องดื่มบนเรือ