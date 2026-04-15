อากาศร้อนจัด สลดครูโรงเรียนดังพิมาย เสียชีวิตคาบ้านพักครู รปภ.โรงเรียนขับรถผ่าน ผิดสังเกตประตูเปิดอยู่ เข้าไปดูถึงกับช็อก รีบโทรแจ้ง ผอ.

เมื่อเวลา 17.10 น. วันที่ 15 เม.ย.69 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พิมาย จ.นครราชสีมา รับแจ้งเหตุครูเสียชีวิตในบ้านพักครูโดยไม่ทราบสาเหตุ ที่บ้านพักครูของโรงเรียนชื่อดัง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา จึงรุดไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.ถึงพร ปานทอง ผกก.สภ.พิมาย และตำรวจชุดสืบสวน

ที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักครู 2 ชั้น พบ นายธวัชชัย (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 60 ปี ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมดังกล่าว นอนเสียชีวิตอยู่ชั้นล่างของบ้าน สภาพนุ่งกางเกงขาสั้น ไม่สวมเสื้อ ตามร่างกายไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยถูกทำร้ายแต่อย่างใด ข้าวของและทรัพย์สินยังอยู่ครบ คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมง

จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ผู้เสียชีวิตพักอยู่ในบ้านพักครูคนเดียว ซึ่งในวันนี้ ในพื้นที่ อ.พิมาย มีสภาพอากาศที่ร้อนจัดถึง 40 องศาเซลเซียส คาดว่า ผู้เสียชีวิตน่าจะเป็น ฮีทสโตรก โดยไม่มีใครทราบ ประกอบกับมีโรคประจำตัว เส้นเลือดในสมองตีบมาก่อน จึงอาจเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต

โดยคนที่พบศพคนแรกเป็น รปภ.ของโรงเรียน ขับรถผ่านบ้านพักครูเห็นประตูบ้านเปิดอยู่ จึงเข้าไปดูพบว่า ครูธวัชชัย เสียชีวิตแล้ว จึงแจ้งให้ผู้อำนวยการโรงเรียน และแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบ อย่างไรก็ตามตำรวจจึงได้ ส่งศพไปชันสูตรที่ รพ.พิมาย เพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตที่ชัดเจนต่อไป

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