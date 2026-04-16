ไปกันใหญ่ จากเหตุรุมกระทืบกลางถนน บานปลายชกกันกลางห้องฉุกเฉิน เจอกันพอดีตอนเข้ารักษาตัวที่ รพ.พระนั่งเกล้า นิติกรรุดแจ้งความเอาผิดแล้ว
จากกรณี นายอมร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี ถอยรถกระบะด้วยความแรงจนเกือบเฉี่ยวชนเด็กเล่นน้ำสงกรานต์ ทำให้กลุ่มชายฉกรรจ์ที่นั่งสังสรรค์อยู่ในซอยเรวดี 61 เกิดความไม่พอใจ ตรงเข้าไปต่อว่า นายอมร ก่อนจะบานปลายเป็นเหตุชุลมุนตะลุมบอนกันจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย เหตุเกิดเมื่อเวลา 21.30 น.วันที่ 13 เม.ย. ที่ปากซอยเรวดี 61 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี
ล่าสุดเมื่อเวลา 17.30 น.วันที่ 16 เม.ย.69 ที่ สภ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี นายภคพณ โตเสือ นิติกร รพ.พระนั่งเกล้า พร้อมเจ้าหน้าที่ รพ.พระนั่งเกล้า นำหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.รัตนาธิเบศร์ ว่ามีชายฉกรรจ์ 2 คนทำร้ายร่างกาย นายอมร ผู้บาดเจ็บที่เข้ารักษาตัวที่ห้องฉุกเฉิน รพ.พระนั่งเกล้า เหตุเกิดเมื่อเวลา 22.20 น.วันที่ 13 เม.ย.69
ภาพจากกล้องวงจรปิด ภายในห้องคัดกรองผู้ป่วย แผนกฉุกเฉิน รพ.พระนั่งเกล้า บันทึกภาพเมื่อเวลา 22.18 น.เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้นำผู้บาดเจ็บเสื้อลายนั่งรถเข็นเข้าไปที่จุดซักประวัติ จากนั้นก็เข็น นายอมร ที่นอนอยู่บนเตียงเข้าไปจอดที่จุดซักประวัติคู่กัน ผ่านไปสักพักหนุ่มเสื้อลายได้ลุกจากรถเข็นแล้วต่อย นายอมร 1 ครั้ง กำลังจะต่อยครั้งที่ 2 เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ห้ามไว้ ขณะที่หนุ่มเสื้อลายลงมือต่อย นายอมร ได้มีชายสวมแว่นตา สวมเสื้อยืดสีดำ กางเกงขาสั้นสีดำ สะพายกระเป๋า เดินอ้อมหลังกู้ภัยพุ่งเข้าไปชก นายอมร จำนวน 2 ครั้ง ก่อนที่กู้ภัยจะห้ามไว้ ซึ่งขณะเกิดเหตุพยาบาลที่ซักประวัติต้องเดินเข้าไปหลบในห้องด้านข้างเกรงว่าจะถูกลูกหลง
พ.ต.อ.พฆฒ จำรูญศาสตร์ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากกรณีดังกล่าว นิติกร รพ.พระนั่งเกล้า ได้นำภาพจากกล้องวงจรปิดเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้ว เบื้องต้นจะเข้าข่ายบุกรุกสถานที่ราชการในเวลากลางคืน และทำร้ายร่างกายกันภายในโรงพยาบาล
สำหรับมาตรการป้องกันการก่อเหตุในโรงพยาบาลทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการประสานงานกับทางโรงพยาบาลในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งโดยปกติถ้ามีเหตุเกิดขึ้นทางโรงพยาบาลจะแจ้งมาที่สถานีตำรวจทันที แต่เนื่องจากวันเกิดเหตุมันเกิดขึ้นเร็วมากตอนที่จะย้ายผู้ก่อเหตุไปรักษาที่ รพ.บางกรวย จึงแจ้งไม่ทัน การเข้าไปทำร้ายผู้อื่นในพื้นที่โรงพยาบาล มีความผิดฐานบุกรุกสถานที่ราชการ ซึ่งมีโทษหนัก