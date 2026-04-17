พลุระเบิด บึ้มสนั่นกลางชุมชน หลังคาบ้านกระจุย เจ็บ 2 ราย ถูกไฟไหม้ตามร่างกาย พบมีอาชีพรับจ้างทำพลุ จนท.ระดมฉีดน้ำควบคุมเพลิง
เมื่อเวลา 06.05 น. วันที่ 17 เม.ย. 2569 สภ.แม่ใจ จ.พะเยา รับแจ้งเหตุพลุระเบิด ภายในบ้านเลขที่ 98/49 หมู่ 7 บ้านทุ่งโป่ง ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ หลังรับแจ้งจึงประสานสมาคมกู้ภัยร่มโพธิ์ พะเยา พร้อมนำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเข้าตรวจสอบอย่างเร่งด่วน
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียว สภาพเสียหายหนัก กระเบื้องหลังคาแตกกระจัดกระจาย บางส่วนยังมีเปลวไฟลุกไหม้ เจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดน้ำสกัดเพลิง ก่อนสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้
ตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บ 2 ราย เป็นชาย 1 ราย และหญิง 1 ราย มีบาดแผลไฟไหม้ตามร่างกาย โดยมีพลเมืองดีช่วยนำส่งโรงพยาบาลแม่ใจไปก่อนหน้า
สอบถามเบื้องต้นทราบว่า ผู้บาดเจ็บทั้งสองรายมีอาชีพรับจ้างทำพลุไฟ เพื่อเตรียมใช้ในงานที่กำลังจะมาถึง แต่เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นก่อน คาดว่าอาจเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ทำให้ระหว่างการบรรจุพลุเกิดการเสียดสีจนเกิดประกายไฟ และนำไปสู่การระเบิดดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่แท้จริงยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดอีกครั้ง