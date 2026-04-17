บานปลายหนักกว่าเดิม เหตุหนุ่มถูกสากตีหัว เสียชีวิตในร้านตัดผม หลังเพื่อนคนตายนับร้อยฮือล้อมร้าน จนเรื่องชุลมุน กู้ภัยโดนขวดตี รุมต่อย เจ็บ 3 ราย รถพยายามถูกทุบ โร่แจ้งความดำเนินคดี
วันที่ 17 เม.ย.69 จากเหตุการณ์ที่ นายจีราวัฒน์ อายุ 58 ปี เจ้าของร้านทำผม ใช้สากกะเบือตีหัว นายฐิติ อายุ 26 ปี จนเสียชีวิตภายในร้านโดยมีมีดปลายแหลมในมือ ซึ่ง นายจีราวัฒน์ อ้างว่า คนตายมาขอยืมเงินแล้วไม่ได้ จึงไม่พอใจชักมีดออกมาขู่ จนเกิดการต่อสู้กัน สุดท้ายผู้ตายก็ถูกสากตีหัวเสียชีวิต
ขณะเดียวกัน หลังเกิดเหตุ กลุ่มเพื่อนและญาตินับ 100 คน มาปิดล้อมร้านตัดผม เชื่อทุกอย่างเป็นการจัดฉาก เพื่อนถูกลวงมาฆ่า ท่ามกลางความโกรธแค้นของกลุ่มเพื่อนที่พยายามฝ่าประตูร้านเข้าไปหา นายจีราวัฒน์ แต่ถูกตำรวจและกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เข้าห้ามไว้ เนื่องจากต้องรอให้แพทย์นิติเวชศาสตร์ เข้ามาตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุก่อน
จนเกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างกลุ่มเพื่อนของผู้ตายกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย จนทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยถูกทำร้ายร่างกาย 3 ราย รายแรกถูกขวดปาใส่หน้า รายที่สองถูกขวดตีหัว รายที่สามถูกรุมต่อย และยังมีรถพยาบาลของอาสาสมัครถูกทุบกระจกแตก 1 คัน
ต่อมาเมื่อเวลา 23.00 น. เจ้าหน้าที่กู้ภัยทั้ง 3 ราย ที่ได้รับบาดเจ็บ เดินทางเข้าแจ้งความที่ สภ.ปากเกร็ด เพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ ปรากฎว่าขณะเดียวกันมีกลุ่มเพื่อนของผู้ตายประมาณ 30 คน ติดตามมายังโรงพัก พบกับกลุ่มเจ้าหน้าที่กู้ภัยอีก
ทำให้ พ.ต.อ.อดิเรก ทองแกมแก้ว ผกก.สภ.ปากเกร็ด เรียกทั้งสองฝ่ายมาปรับความเข้าใจกัน จนกลุ่มเพื่อนของผู้ตายอารมณ์เย็นลง และยกมือไหว้ขอโทษกลุ่มเจ้าหน้าที่กู้ภัย ที่อารมณ์ร้อนไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ชุลมุนที่เกิดขึ้น เพราะเกรงว่าผู้ตายจะไม่ได้รับความเป็นธรรม