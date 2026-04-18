วันไหลจอมบึงเดือด ทั้งปืนทั้งมีด ไล่แทงกัน วิ่งหนีตายกันอลหม่าน คนเจ็บเต็มโรงพยาบาล โดยส่วนใหญ่โดนลูกหลง
วันที่ 17 เม.ย. 2569 ที่อำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี มีการจัดวันไหลจอมบึง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 16.00 น. ซึ่งงานนี้จะเป็นแหล่งที่รวมประชาชน รวมกลุ่มของวัยรุ่นหนุ่มสาว ที่จะมาเล่นสาดน้ำ ประแป้ง
โดยมีการนำเครื่องเสียงจากรถและเครื่องเสียงที่ชาวบ้านนำมาเปิดเพลงที่บริเวณหน้าบ้านกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งประชาชนที่มาร่วมงานวันไหลจอมบึงนั้นมาจากทั้งในพื้นที่ จ.ราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง มากกว่า 50,000 คน ที่เข้ามาในพื้นที่แห่งนี้
นอกจากเสียงเพลงที่ดังกระหึ่มไปทั่วทั้งอำเภอจอมบึงแล้ว ยังมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด ส่งผลให้กลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวที่กำลังเล่นสาดน้ำ และประแป้ง ต่างก็พากันวิ่งหนีตายกันอลหม่าน มีหลายคนที่ถ่ายคลิปไว้ในช่วงที่เกิดเหตุไว้ได้
เมื่อไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง ก็พบว่ามีผู้ที่ถูกอาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บและผู้ที่ถูกอาวุธมีดฟันได้รับบาดเจ็บมารักษาตัวจำนวนหลายราย ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.จอมบึง ต้องปิดถนนไม่ให้รถเข้าไปในตัวอำเภอจอมบึง และพยายามผลักดันรถและประชาชนที่ยังคงเล่นสาดน้ำให้ออกมาจากตัวอำเภอ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาอีก
เบื้องต้นพบว่ากลุ่มผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่ได้ก่อเหตุแต่โดนลูกหลงมาจากกลุ่มที่มีปัญหากัน ตรวจสอบแล้วพบว่าอาการไม่สาหัส และโชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิต แต่ก็มีเสียงสะท้อนมากจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและชาวบ้านที่อยู่ในอำเภอจอมบึง ก็บอกว่าไม่อยากให้มีการจัดวันไหลจอมบึง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนนั้นมีไม่เพียงพอ และในช่วงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าไปถึงที่เกิดเหตุช้า
เนื่องจากมีกลุ่มของคนที่มาร่วมเล่นน้ำจำนวนมาก ทำให้การติดตามจับกุมกลุ่มผู้ก่อเหตุจึงไม่ทันท่วงที และเกรงว่าหากปล่อยให้มีการจัดงานวันไหลทุกปี ก็อาจจะเกิดปัญหาและลุกลามไปถึงความสูญเสียจนได้
จึงอยากให้ยกเลิกและหากจะจัดก็ขอให้ผู้ที่มีแนวคิดจะจัดงานนั้นไปหาสถานที่ที่สามารถควบคุมดูแลได้ง่ายกว่านี้ อีกทั้งยังมีเรื่องความของเครื่องเสียงที่นำมาเปิดกันเพื่อสร้างความสนุกสนานนั้นยังดังเกินไปจนทำให้ชาวบ้านนั้นเอือมระอา เพราะกว่าจะเลิกเล่นหรือปิดเครื่องเสียงก็เกือบเที่ยงคืนแล้ว