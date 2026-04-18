จับหนุ่มจีน แก๊งสแกมเมอร์ หนีตายจากปอยเปต พกปืนลอบเข้าไทย บริเวณชายแดนสระแก้ว อ้างถูกบังคับทำงาน ซ้ำโดนทำร้ายร่างกาย

วันที่ 18 เม.ย. 2569 กองกำลังบูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ และชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12 นำกำลังร้อยทหารพราน 1202 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว, ตำรวจ สภ.คลองลึก และชุดปฏิบัติการข่าวที่ 2 ออกลาดตระเวนสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน

ระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณบ้านป่าไร่ใหม่ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ตรวจพบชายสัญชาติจีน อายุ 33 ปี ลักลอบเดินเท้าข้ามแดนเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติ จึงเข้าทำการควบคุมตัวเพื่อตรวจสอบ

จากการตรวจค้นพบอาวุธปืนพกสั้นยี่ห้อ Kimber ขนาด 9 มม. จำนวน 1 กระบอก พร้อมกระสุน 3 นัด และโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง จึงยึดไว้เป็นของกลาง

สอบสวนเบื้องต้นผ่านล่าม ผู้ต้องหาให้การว่า ถูกชักชวนไปทำงานในประเทศกัมพูชา ก่อนถูกบังคับให้ทำงานในแก๊งสแกมเมอร์ในพื้นที่ปอยเปต และถูกทำร้ายร่างกายเมื่อปฏิเสธไม่ยอมทำงาน จึงตัดสินใจหลบหนีข้ามชายแดนเข้ามาในประเทศไทย

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองลึก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

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