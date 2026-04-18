วันไหลนาเกลือเดือดแต่วัน กะเหรี่ยงยกพวกรุมกลุ่มเขมร วงแตกวิ่งหนีตาย หนุ่มโดนแทงเข้าเอวแผลเหวอะ วิ่งมาหาชาวบ้านขอความช่วยเหลือ
เมื่อเวลา 15.45 น. วันที่ 18 เม.ย.69 ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา ได้รับแจ้งเหตุ มีคนถูกแทงได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดบริเวณทางแยกเข้าตลาดอมร ด้านฝั่งถนนสุขุมวิท ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางละมุง และส่งหน่วยกู้ชีพเข้าไปช่วยเหลือ
เมื่อไปถึงพบผู้บาดเจ็บทราบชื่อคือ นายนาง อายุ 35 ปี ชาวกัมพูชา ถูกของมีคมแทงเข้าที่เอวด้านขวา เป็นแผลเหวอะหวะขนาดใหญ่ กู้ชีพจึงรีบปฐมพยาบาล แล้วนำตัวส่งโรงพยาบาล โดยเจ้าตัวบอกว่า ถูกชาวเมียนมายกพวกรุมทำร้าย แล้วใช้เหล็กขูดชาร์ปแทง คาดว่าสาเหตุมาจากเขม่นกันในระหว่างที่เล่นน้ำสงกรานต์ วันไหลนาเกลือ
ต่อมาผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เบื้องต้นทราบว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณตลาดอมร ห่างจากจุดที่คนเจ็บเดินมาขอความช่วยเหลือกับชาวบ้านประมาณ 200 เมตร โดยพบว่าที่บริเวณดังกล่าวมีร่องรอยการต่อสู้ เศษขวดแก้วแตกกระจัดกระจายเกลื่อน และมีคราบเลือดไหลหยดเป็นทางบริเวณหน้าร้านขายหมูสด
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่า ก่อนเกิดเหตุ เห็นกลุ่มชาวกะเหรี่ยงกับชาวกัมพูชา กำลังเล่นน้ำสงกรานต์กันอยู่ และมีการเปิดเพลงเต้นตามจังหวะกันอย่างสนุกสนาน จากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อจู่ๆ กลุ่มชาวกะเหรี่ยงประมาณ 10 คน ได้วิ่งไล่รุมทำร้ายชาวกัมพูชา ซึ่งมีประมาณ 5-6 คน มาบนถนนข้างตลาดอมร กระทั่งพบว่ามีคนเจ็บดังกล่าว
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบปากคำนายนาง ไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งแนะนำให้คนไปแจ้งความ เพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป