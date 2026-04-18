สุดสลด หนุ่มใหญ่ พนักงานประปา ฮีทสโตรก ตกต้นไผ่สูง 3 เมตร เสียชีวิต เมียเศร้าเผยเป็นเสาหลัก ต้องดูแลแม่ป่วยติดเตียง
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 18 เม.ย. 2569 พ.ต.ท.สำราญ ม่วงศรีเมืองดี สารวัตรสอบสวน สภ.เมืองชัยนาท รับแจ้งเหตุมีคนพลัดตกต้นไม้เสียชีวิต บริเวณพื้นที่หมู่ 2 ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท จึงรุดเข้าตรวจสอบพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูชัยนาท
ที่เกิดเหตุเป็นป่าไผ่ริมทุ่งนาซึ่งมีการตัดแต่งจนเตียนโล่ง พบร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือ นายชวน ปริ่งปรีชา อายุ 58 ปี สภาพศพไม่สวมเสื้อ สวมกางเกงขายาวสีน้ำตาลและรองเท้าผ้าใบ ใกล้กันพบมีดอีโต้และเครื่องเลื่อยยนต์วางอยู่พร้อมขวดน้ำดื่ม ส่วนที่กิ่งไผ่พบเสื้อสีดำของผู้ตายแขวนไว้
จากการชันสูตรเบื้องต้นพบรอยช้ำบริเวณจมูก คาดว่าเกิดจากใบหน้ากระแทกพื้นอย่างแรง และมีรอยถลอกเล็กน้อยตามแขนขา แพทย์สันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะเกิดอาการหมดสติกะทันหันจากโรคประจำตัว หรือสภาวะ “ฮีทสโตรก” เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ก่อนจะพลัดตกลงมาจากต้นไผ่ที่มีความสูงประมาณ 3 เมตร
สอบสวน น.ส.วรรณา เกิดน้อย อายุ 48 ปี ภรรยาผู้เสียชีวิต ให้การว่า สามีมีอาชีพหลักเป็นพนักงานประปาของเทศบาลตำบลหาดท่าเสา แต่มักใช้เวลาว่างหลังเลิกงานหรือวันหยุดรับจ้างทั่วไป ครั้งนี้มารับจ้างตัดกิ่งไผ่ที่โน้มลงมาปกคลุมที่นาของเพื่อนบ้านได้ประมาณ 1 สัปดาห์แล้ว
น.ส.วรรณา กล่าวต่อว่า วันนี้เมื่อเวลา 10.00 น. สามีออกมาทำงานตามปกติ กระทั่งเวลา 13.00 น. ตนเห็นว่าสามีไม่กลับมากินข้าวและไม่กลับไปดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียง เพราะปกติเขาจะห่วงแม่มาก จึงเอะใจขี่รถจักรยานยนต์ออกมาดู ก็พบว่าสามีเสียชีวิตแล้ว
ทั้งนี้ ทางญาติไม่ได้ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิต เจ้าหน้าที่จึงมอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป