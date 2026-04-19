วงจรปิด เผยภาพนาที ผัวสุดโหด ถลกมุ้งซ้อมเมีย ทำร้ายมาราธอน เกือบ 2 ชั่วโมง ลูกไม่รู้เรื่อง ยังโดนตบด้วย สาวปราจีนบุรี สุดทน ร้องสื่อ ขอความเป็นธรรม
วันที่ 19 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาพวงจรปิดด้วยความยาวเกือบ 2 ชั่วโมง ที่หญิงสาว วัย 34 ปี ถูกสามีทำร้ายร่างกายยาวนานเกือบ2 ชั่วโมง ในบ้านพักย่าน อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ โดยผู้เสียนำคลิปหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิด มาร้องต่อสื่อมวลชนเพื่อขอให้ช่วยเหลือเธอและวอนให้ตำรวจดำเนินคดีรวมถึงให้ฝ่ายชายออกมารับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลา 04.36 น.ของวันที่ 12 เม.ย.ที่ผ่านมา ในขณะที่เธอกับลูกกำลังนอนพักผ่อนกันในมุ้ง ปรากฎว่า นายยุทธพงษ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี ชาวจังหวัดยโสธร สามีของเธอ และเป็นพ่อของลูก ทั้ง 3 คน ลุกจากที่นอนและตบเข้าที่บ้องหูของลูกชายวัย 11 ขวบ ก่อนลากตัวภรรยาอกมาจากมุ้ง
หลังจากนั้นเริ่มพังข้าวของภายในห้องจนเละเทะคาที่นอน หลังจากนั้นฝ่ายชายยังไม่หยุดความบ้าคลั่ง เดินไปหยิบมีดทำครัวมาข่มขู่ปาดคอภรรยา และเริ่มประเคนทั้งเท้าและหมดใส่ภรรยาไม่ยั้ง โดยที่ฝ่ายภรรยาๆไม่กล้าต่อสู้หรือขัดขืนสามีแต่อย่างใด เนื่องจากสามีถือมีดทำครัวไว้ในมือและพร้อมที่จะทำร้ายร่างกายเธอได้ตลอดเวลา
จากภาพวงจรปิดยังคงจับพฤติกรรมอันป่าเถื่อนของสามีรายนี้ได้ตลอดเวลา ซึ่งก่อเหตุนอกจากจะประเคนหมัดเท้าใส่ภรรยาแล้ว ยังคว้ากล่องพลาสติกขนาดใหญ่ที่ใช้สำหรับเก็บเสื้อผ้า นำมาฟาดใส่ภรรยาแบบไม่ยั้ง แถมยังจุดไฟเผาเสื้อผ้าบนที่นอนจนฝ่ายหญิงต้องใช้ตุ๊กตาสู้กลับและพยามเพื่อดับไฟที่สามีจุดเผา
ก่อนที่เธอตัดสินใจตะโกนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน จนมีชายเพื่อนบ้านเข้ามาห้ามปราบ แต่ฝ่ายของสามียังไม่หยุดและยังคงทำร้ายร่างกายเธอต่อไป ขณะที่เพื่อนบ้านเองก็ไม่กล้าที่จะเข้าห้ามปราบมากนัก เนื่องจากถูกฝ่ายชายชี้หน้าข่มขู่ด้วยเช่นกัน
งด้านมารดาของฝ่ายหญิง ซึ่งพักอยู่ในบ้านหลังเดียวกันพยามเข้าห้ามปราบ แต่ก็กลับถูกด่าทอและขู่ฆ่าด้วยเช่นกัน ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพตั้งแต่เริ่มทำร้ายในเวลา 04.36 น. จนถึงเกือบ 06.00 น.
ล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับ ผู้เสียหายรายนี้ทันที โดยหญิงสาววัย 34 ปี พาผู้สื่อข่าวดูร่องรอยความเสียหายบางส่วนที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในห้อง ไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้า ชั้นวางของ รวมถึงกล่องพลาสติกที่เธอถูกสามีใช้ทำร้ายร่างกายเธอ
สาว วัย 34 ปี เปิดใจว่า เธอแต่งงานและจดทะเบียนสมรสอยู่กินกับสามีคนนี้มา 14 ปี จนมีลูกด้วยกัน 3 คนเป็นชายทั้งหมด คนโต อายุ 11 ขวบ คนเล็ก อายุ 6 ขวบ ก่อนหน้านี้ เธอจับได้ว่าสามีเธอนอกใจไปมีหญิงอื่น จึงตัดสินใจขอแยกทางกันอยู่ ได้ 6 เดือน โดยเธอพาอาศัยอยู่กับลูกทั้ง 3 และแม่ของเธอที่บ้านพักแห่งนี้
ซึ่งฝ่ายสามีก็ไปๆมาๆเดือนละครั้งสองครั้ง โดยอ้างว่าขอมาเจอลูก ซึ่งเธอก็ไม่ได้ติดขัดอะไร พอแยกกันอยู่ได้พอสมควร เธอจึงเริ่มเปิดใจคุยกับคนใหม่ เพื่อหวังสร้างครอบครัวที่อบอุ่น ซึ่งเธอเพิ่งคุย แชตกับคนใหม่ได้ไม่ถึงเดือน
กระทั่งล่าสุดช่วงวันหยุดสงกรานต์ ฝ่ายอดีตสามีขอมาเจอลูกชายและขอนอนค้างกับลูก จนช่วงรุ่งเช้าของวันที่ 12 เมษายาน ฝ่ายชายแอบเอาโทรศัพท์ของเธอไปดูและพบข้อความแชตที่ตนเองคุยกับคนใหม่ที่เปิดใจคบหาพูดคุยกัน ทำให้ฝ่ายชายไม่พอใจและลุกจากที่นอนตบเข้าบ้องหูลูกชายคนโตที่นอนหลับอยู่บนที่นอน
หลังจากนั้นก็ลากขาเธออกมาจากที่นอนก่อนจะเปิดฉากทำร้ายร่างกายเธอตามคลิปวงจรปิด ซึ่งหลังเกิดเหตุ เธอตัดสินใจกลับบ้านพักที่ปราจีนบุรีและเข้าแจ้งความกับทางตำรวจ สภ.ประจันตะคาม หลังถูกฝ่ายชายขู่ว่าจะตามมาทำร้ายถึงปราจีนบุรี
ขณะที่ มาราดของผู้เสียหาย เล่าให้นักข่าวเราฟังว่า ขณะเกิดเหตุตนเองนอนดูทีวีอยู่ในมุ้งหน้าบ้าน พอได้ยินเสียงดังโวยวายและรู้ว่าลูกสาวถูกทำร้ายร่างกาย พยามเข้าไปห้าม แต่ถูกขู่ว่าหากอกมาห้ามจะฆ่ายกครัวทำให้ไม่กล้าเข้าไปห้าม จนมีเพื่อนบ้านเข้ามาห้าม
ด้าน เพื่อนบ้านที่เข้ามาช่วยตามภาพวงจรปิด เล่าว่า ตอนแรกได้ยินฝ่ายชายโทรหารุ่นพี่ที่เขารู้จักเพื่อถามหาอาวุธปืนมาข่มขู่หรือพยามจะก่อเหตุ เพื่อนรุ่นพี่เตือนสติและไม่ได้ทำตามคำเรียกร้องของผู้ก่อเหตุ ซึ่งตอนแรกตนพยามเกลี้ยกล่อมให้สงบสติอารมณ์ลงบ้างแล้ว
แต่สุดท้ายผู้ก่อเหตุก็ลงมือก่อเหตุตามภาพวงจรปิด ซึ่งพยามเข้าห้ามแล้วแต่ถูกชี้หน้าขู่กลับเช่นกัน จนกระทั่งฝ่ายหญิงตัดสินใจหนีออกจากห้องพักไป ส่วนฝ่ายชายก็หายตัวจากห้องพักไปตั้งแต่วันเกิดเหตุดังกล่าว
ด้าน หญิงสาววัย 34 ปี ผู้เสียหายยังเปิดใจทิ้งท้ายอีกว่า ที่ผ่านมาหลังจากที่เธอจับได้ว่าสามีไปมีคนอื่น และเธอขอแยกทางกันอยู่ ฝ่ายชายก็พยามตามของ้อคืนดีมาตลอด ซึ่งไม่ใช่แค่ของ้อเฉย แต่มักง้อด้วยการทำร้ายร่างกายเธอทุกครั้ง มีการร้องไห้ขอโทษ ยอมแม้แต่กราบเพื่อขอคืนดี
จนล่าสุดก่อเหตุหนักสุด และพยามดึงเธอให้ยอมไปกับเขาแต่เธอไม่ยอมไปด้วย หลังจากนี้คงไม่ให้อภัยและคงไม่กลับมาคบหรือคืนดีด้วยแต่อย่างใด เพราะใจของเธอไม่ไหวกับการถูกกระทำจากฝ่ายชาย ยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดและให้ออกมารับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
ซึ่งทีมข่าวเราเตรียมพาผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับทางพนักงานสอบสวน สภ.คลองด่าน เพื่อเอาผิดกับฝ่ายชาย พร้อมทั้งตั้งทีมกฎหมายเพื่อดูแลเรื่องคดีความและสิทธิ์ของฝ่ายหญิงในการปกป้องศักดิ์ศรีของเธอและลูก