จับแล้ว 2 มือปืน วัย 14-15 ปี ขี่จักรยานยนต์บุกยิงอริวัย 13 ปี กระสุนเข้าคอสาหัส เปิดปากเล่าชนวนเดือด อีกคนอ้างไม่คิดว่าเพื่อนจะยิงจริง ยอมรับเสียใจ
วันที่ 20 เม.ย.2569 จากกรณี ด.ช.เอ (นามสมมติ) อายุ 13 ปี ถูกคนร้าย 2 คนขี่รถจักรยานยนต์มาหาขณะนั่งเล่นกับเพื่อนอยู่ข้างถนนในหมู่บ้านรวม 4 คน แล้วใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงเข้าไปกลางวง กระสุนเข้าบริเวณลำคอของ ด.ช.เอ จำนวน 1 นัด ต้องส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ เนื่องจากอาการสาหัส เหตุเกิดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
ต่อมา พ.ต.อ.อนันต์ ทองบรรเทิง ผกก.สภ.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ได้กำชับให้เร่งติดตามคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้ จากนั้น พ.ต.ท.ภานุวัฒน์ มากมูล รองผกก.(สืบสวน) ได้แกะรอยจากกล้องวงจรปิดจนกระทั่งรู้ตัว
ก่อนจะนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทำการจับกุม นายบอย (นามสมติ) อายุ 14 ปี และ นายไก่ (นามสมมติ) อายุ 15 ปี ได้ที่บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ จ.สุรินทร์ ก่อนจะนำตัวมาสอบสวนที่ สภ.สตึก ซึ่งเป็นที่เกิดเหตุ
จากการสอบสวน นายบอย ยอมรับว่า ตนเป็นคนซ้อนท้ายและเป็นคนเอาปืนยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นดังกล่าว สาเหตุเพราะเคยทะเลาะกันกับคนในหมู่บ้านนี้มาก่อน และที่ต้องตามมายิงเพราะมีคนโทรทางเฟซบุ๊กท้าทายว่า “กูอยาก Death”
จึงชวนเพื่อนมาแต่ไม่ได้ตั้งใจยิง พอมาถึงเห็นกลุ่มวัยรุ่นยกมีดดาบขึ้นเหมือนจะทำร้ายตนกับเพื่อน จึงยิงสวนเข้าไป 1 นัด ส่วนปืนซื้อมาจากทางเน็ตในราคา 2,000 บาท
ด้าน นายไก่ คนขับรถจักรยานยนต์ กล่าวว่า หลังจากเพื่อนรุ่นน้องชวนมา ตนก็พามาและไม่คิดว่าเพื่อนจะยิงจริง ยอมรับว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ ฝากขอโทษญาติด้วย
อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นตำรวจเเจ้งข้อหา ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น และร่วมกันมืออาวุธปืน ตาม พรบ.อาวุธปืน เอาไว้ก่อนเพราะจะต้องรอดูอาการของผู้บาดเจ็บว่าถึงขั้นไหน ส่วนของผู้ปกครองเยาวชนทั้ง 2 คน พนักงานสอบสวนจะเรียกมาดำเนินคดี ตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก