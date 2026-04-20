จับแล้ว 2 มือปืน วัย 14-15 ปี ขี่จักรยานยนต์บุกยิงอริวัย 13 ปี กระสุนเข้าคอสาหัส เปิดปากเล่าชนวนเดือด อีกคนอ้างไม่คิดว่าเพื่อนจะยิงจริง ยอมรับเสียใจ

วันที่ 20 เม.ย.2569 จากกรณี ด.ช.เอ (นามสมมติ) อายุ 13 ปี ถูกคนร้าย 2 คนขี่รถจักรยานยนต์มาหาขณะนั่งเล่นกับเพื่อนอยู่ข้างถนนในหมู่บ้านรวม 4 คน แล้วใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงเข้าไปกลางวง กระสุนเข้าบริเวณลำคอของ ด.ช.เอ จำนวน 1 นัด ต้องส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ เนื่องจากอาการสาหัส เหตุเกิดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา

ต่อมา พ.ต.อ.อนันต์ ทองบรรเทิง ผกก.สภ.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ได้กำชับให้เร่งติดตามคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้ จากนั้น พ.ต.ท.ภานุวัฒน์ มากมูล รองผกก.(สืบสวน) ได้แกะรอยจากกล้องวงจรปิดจนกระทั่งรู้ตัว

มือปืน

จับแล้ว 2 มือปืน วัย 14-15 ปี ขี่จักรยานยนต์บุกยิงอริวัย 13 ปี กระสุนเข้าคอสาหัส เปิดปากเล่าชนวนเดือด อีกคนอ้างไม่คิดว่าเพื่อนจะยิงจริง ยอมรับเสียใจ

ก่อนจะนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทำการจับกุม นายบอย (นามสมติ) อายุ 14 ปี และ นายไก่ (นามสมมติ) อายุ 15 ปี ได้ที่บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ จ.สุรินทร์ ก่อนจะนำตัวมาสอบสวนที่ สภ.สตึก ซึ่งเป็นที่เกิดเหตุ

จากการสอบสวน นายบอย ยอมรับว่า ตนเป็นคนซ้อนท้ายและเป็นคนเอาปืนยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นดังกล่าว สาเหตุเพราะเคยทะเลาะกันกับคนในหมู่บ้านนี้มาก่อน และที่ต้องตามมายิงเพราะมีคนโทรทางเฟซบุ๊กท้าทายว่า “กูอยาก Death”

มือปืน

จุดที่ผู้ต้องหานำปืนไปทิ้งไว้

จึงชวนเพื่อนมาแต่ไม่ได้ตั้งใจยิง พอมาถึงเห็นกลุ่มวัยรุ่นยกมีดดาบขึ้นเหมือนจะทำร้ายตนกับเพื่อน จึงยิงสวนเข้าไป 1 นัด ส่วนปืนซื้อมาจากทางเน็ตในราคา 2,000 บาท

ด้าน นายไก่ คนขับรถจักรยานยนต์ กล่าวว่า หลังจากเพื่อนรุ่นน้องชวนมา ตนก็พามาและไม่คิดว่าเพื่อนจะยิงจริง ยอมรับว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ ฝากขอโทษญาติด้วย

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นตำรวจเเจ้งข้อหา ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น และร่วมกันมืออาวุธปืน ตาม พรบ.อาวุธปืน เอาไว้ก่อนเพราะจะต้องรอดูอาการของผู้บาดเจ็บว่าถึงขั้นไหน ส่วนของผู้ปกครองเยาวชนทั้ง 2 คน พนักงานสอบสวนจะเรียกมาดำเนินคดี ตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก

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