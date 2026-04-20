จับเพิ่ม หนุ่ม 24 ร่วมแก๊ง ลักทองแท่ง 35 บาท เผยพ่อเป็นเพื่อนสนิทกับลุงของผู้เสียหายที่ชี้เป้า ประวัติโชกโชนปล้นฆ่า เร่งล่าอีก 2 พบเบาะแสชายแดนไทย-พม่า
วันที่ 20 เม.ย. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า จากคดีลักทรัพย์ทองคำแท่ง น้ำหนักรวม 35 บาท มูลค่ากว่า 2,500,000 บาท พร้อมพระเลี่ยมทองและไม่เลี่ยมทองอีกจำนวนหนึ่ง เหตุเกิดวันที่ 10 เม.ย. 2569 ที่บ้านหลังหนึ่ง ซอยนกเขาสะพานปลา จ.ระนอง
โดยเมื่อวานนี้มีการจับกุมผู้ต้องหารายแรก คือนายถวิล อายุ 70 ปี ซึ่งเป็นญาติกับผู้เสียหาย ให้การรับสารภาพอ้างว่า หมั่นไส้หลาน ชอบโพสต์อวดรวย จึงชี้เป้าคนร้ายให้มาลักทรัพย์
ล่าสุดวันนี้ (20 เม.ย. 2569) ที่ฝ่ายงานสืบสวน สภ.เมืองระนอง พ.ต.อ.เสกสรร แก้วสว่าง รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง และพ.ต.อ.ธวัชชัย ซุ้นเจริญ ผกก.สภ.เมืองระนอง และพ.ต.ท.จักรพันธ์ แก้วขาว รอง ผกก.สส.สภ.เมืองระนอง หัวหน้าชุดจับกุม เข้าร่วมสอบสวนปากคำ นายเข๊ก อายุ 24 ปี ผู้ต้องหารายที่ 2 ที่เพิ่งติดตามจับกุมตัวได้จาก จ.ชุมพร
ภายหลังพบพยานหลักฐานจากการโทรศัพท์ติดต่อประสานงานกัน ระหว่างนายถวิล กับนายเข๊ก โดยนายเข๊ก สารภาพว่า นายถวิลเป็นเพื่อนสนิทกับพ่อของตน คือนายขิ่น ตนจะทำหน้าที่เป็นคนกลางประสานระหว่างนายถวิลกับพ่อ
พ.ต.อ.ธวัชชัย สอบถามว่า นายถวิลกับนายขิ่นสามารถติดต่อกันเองได้ ทำไมยังให้นายเข๊กเป็นตัวกลาง ผู้ต้องหาบอกว่า คงต้องการไม่ให้เชื่อมโยงกันระหว่างผู้ชี้เป้ากับคนลงมือก่อเหตุลักทรัพย์ ซึ่งทั้งสองคนสนิทกันตั้งแต่ผู้ต้องหายังไม่เกิด
สำหรับผู้ต้องหาทั้ง 4 คน ประกอบด้วย 1.นายถวิล อายุ 70 ปี (จับกุมแล้ว) ทำหน้าที่คอยชี้เป้า และสั่งการ รายงานความเคลื่อนไหวทั้งก่อนก่อเหตุและหลังก่อเหตุให้กับกลุ่มคนร้าย
2.นายเข๊ก อายุ 24 ปี (จับกุมแล้ว) ลูกชายของนายขิ่น เพื่อนสนิทของนายถวิล ทำหน้าที่เป็นคนกลาง รับโทรศัพท์ คอยประสานงานและสั่งการให้คนร้ายลงมือก่อเหตุ และหลบหนี
3.นายขิ่น อายุ 50 ปีเศษ (ยังหลบหนี) เพื่อนสนิทของนายถวิล ที่ลงมือก่อเหตุงัดบ้านเข้าไปลักทรัพย์ทองคำแท่ง น้ำหนัก 35 บาท
4.นายไข่ อายุ 20 ปีเศษ (ยังหลบหนี) เพื่อนของนายเข๊ก ที่นั่งอยู่ในรถยนต์กระบะฟอร์ด คันที่เข้าไปก่อเหตุร่วมกับนายขิ่น
ขณะนี้ ชุดสืบสวน สภ.เมืองระนอง กำลังไล่ติดตามจับกุมผู้ต้องหาที่เหลืออีก 2 ราย โดยมีรายงานข่าวว่าหลบหนีอยู่ตามตะเข็บแนวชายแดน ไทย-เมียนมา ฝั่ง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ซึ่งเป็นเขตอิทธิพลของกองกำลังกะเหรี่ยง KNU
โดยนายขิ่น ผู้ต้องหารายที่ 3 มีประวัติโชกโชนในการก่อเหตุอาชญากรรม ทั้งปล้นฆ่าชาวเมียนมาทิ้งทะเล ชิงปลาเรือทัวร์ หรือเรือบรรทุกอาหารทะเลสด จากจังหวัดเกาะสอง ประเทศเมียนมา เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว ที่เข้ามาในไทยด้าน จ.ระนอง
นายขิ่นสามารถลอยนวลได้ในพื้นที่ 2 ประเทศ เนื่องจากมีบิดาเป็นชาวกะเหรี่ยง และถือบัตรประชาชน 2 สัญชาติ ทั้งไทยและเมียนมา
ส่วนนายถวิล อดีตคือเสี่ยโรงเลื่อยค้าไม้รายใหญ่ ในพื้นที่ชายแดนด้าน จ.ระนอง แต่เมื่อมีการปิดป่า จึงหันมาทำเรือทัวร์บรรทุกอาหารทะเลสด รับปลาจากประเทศเมียนมา มาส่งขายตามแพต่างๆ ใน จ.ระนอง แต่ปัจจุบันได้เลิกกิจการไปหมดแล้ว กระทั่งร่วมกันก่อเหตุลักทรัพย์หลานของตัวเอง