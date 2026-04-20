เร่งตามตัวชายอ้วน ขับรถเก๋งพา เจ้าอาวาสวัดสนามไชย ออกจากวัด ก่อนหายตัวไป อีกวันโผล่ขอนแก่น พาลูกชายไปอดีตภรรยา ควักเงินให้ 1 หมื่น
ความคืบหน้ากรณี พระครูปลัดสมบัติ สิริสุวณโณ เจ้าอาวาสวัดสนามไชย จ.พระนครศรีอยุธยา หายตัวไปนานกว่า 1 เดือน ล่าสุดวันที่ 20 เม.ย.69 ที่วัดสนามไชย ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พระวชิโรภาส รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้า พร้อมหารือกับคณะกรรมการวัด พระลูกวัด และชาวบ้าน
พระวชิโรภาส เปิดเผยว่า เจ้าอาวาสวัดสนามไชยดำรงตำแหน่งมานานกว่า 20 ปี เป็นพระนักพัฒนาที่บำรุงพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง มีความประพฤติดี ไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนผิดพระธรรมวินัย อีกทั้งยังเข้าร่วมประชุมคณะสงฆ์อย่างสม่ำเสมอ ไม่เคยขาด และไม่เคยปรึกษาเรื่องความเครียดหรือปัญหาส่วนตัว มีเพียงความกังวลด้านสุขภาพ โดยเกรงว่าตนเองอาจป่วยเป็นโรคร้าย แม้ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจอย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้ คณะสงฆ์ได้ติดตามความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่อง และมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของเจ้าอาวาส เนื่องจากหายตัวไปเป็นเวลานาน โดยในระหว่างนี้มีความจำเป็นต้องแต่งตั้งผู้รักษาการเจ้าอาวาสเป็นการชั่วคราว เพื่อให้การบริหารกิจการภายในวัดเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมาย
พระวชิโรภาส ยังได้ขอความร่วมมือไปยังบุคคลที่ขับรถเก๋งมารับเจ้าอาวาสออกจากวัด ให้ติดต่อกลับมายังวัด หรือประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้ข้อมูลเส้นทางการเดินทางและจุดหมายปลายทาง เนื่องจากจนถึงขณะนี้เจ้าอาวาสยังไม่กลับมาที่วัด
ด้าน พระวชิระ ธิตะธัมโม พระลูกวัดสนามไชย ซึ่งเป็นผู้ส่งพิกัดให้รถยนต์คันดังกล่าว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 มี.ค. เวลาประมาณ 20.00 น. เจ้าอาวาสได้นำโทรศัพท์มือถือมาให้ช่วยส่งโลเคชั่นของวัดผ่านแอปพลิเคชัน Messenger ไปยังบุคคลหนึ่ง ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นใคร เนื่องจากปกติเจ้าอาวาสไม่ค่อยใช้งานโซเชียล และมักให้พระลูกวัดช่วยส่งพิกัดให้ญาติโยม
หลังจากส่งโลเคชั่นไปประมาณ 30 นาที พบว่ามีรถเก๋งมาจอดบริเวณด้านหน้าวัด ใกล้กับจุดตั้งท้าวเวสสุวรรณ โดยไม่ได้สังเกตหมายเลขทะเบียน ก่อนที่เจ้าอาวาสจะเดินทางออกจากวัดไป
พระวชิระ กล่าวเพิ่มเติมว่า เจ้าอาวาสเป็นพระที่มีความประพฤติดี เอาใจใส่ดูแลวัดและพระลูกวัดเป็นอย่างดี การหายตัวไปในครั้งนี้สร้างความเป็นห่วงอย่างมาก และหวังว่าจะได้รับข่าวดีในเร็ววัน
ผู้สื่อข่าว ได้โทรศัพท์สอบถามข้อมูลจาก นางสุกัญญา คล้ายจินดา อายุ 57 ปี อดีตภรรยา ชาวอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ได้พบกับเจ้าอาวาส วันที่ 17 มี.ค. เวลาประมาณ 17.00 น. ที่หน้าอำเภอหนองเรือ จ.ขอนแก่น พาลูกชาย อายุ 26 ปีมาส่ง แล้วได้แยกย้ายกัน ท่านบอกว่าเอามาฝากไว้ก่อน ไปจัดบวชเณรภาคฤดูร้อนที่วัดก่อนแล้วจะมารับ และรีบเดินทางกลับทันที ท่านห่วงลูกชายมากและห่วงตนว่าจะดูแลลูกได้หรือไม่ เพราะลูกชายป่วยจิตเวช ต้องดูแลใกล้ชิด ปกติจะต้องโทรมาหาสอบถาม แต่หายไปเลยไม่ติดต่อกลับ
วันนั้นเห็นคนขับรถเก๋ง เป็นชายอายุประมาณ 40 ปี รูปร่างอ้วนพุงพลุ้ย ยืนอยู่หน้ารถ สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ยืนอยู่กับเจ้าอาวาส ก่อนจะแยกย้ายกัน ท่านเจ้าอาวาส ได้หยิบเงินสดภายในย่าม จำนวน 10,000 บาท ส่งให้ไว้ใช้จ่ายดูแลลูก ส่วนย่ามท่านเจ้าอาวาสไม่ถือ มีเพียงถุงยาที่ถือติดตัวไว้