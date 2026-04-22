ยายวัย74 ปูเสื่อนั่งรอดูลิเก ระทึกพลุแตกหล่นใส่หัวบาดเจ็บหามส่งโรงพยาบาล เจ้าตัวเผยไม่ติดใจ ถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์ ไม่มีใครอยากให้เกิด
วันที่ 22 เม.ย. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ขณะเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือหญิงชรารายหนึ่ง ซึ่งมีบาดแผลศีรษะแตก เลือดอาบ บริเวณหน้าเวทีลิเก โดยระบุว่าได้รับบาดเจ็บจากเหตุพลุแตกใส่ศีรษะ
จากการตรวจสอบพบว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา ภายในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูสุวิมลปุญญาคร หรือหลวงพ่อบุญเลื่อน สีลเตโช อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านตาเสา ต.ตาเสา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
ผู้บาดเจ็บทราบชื่อภายหลังคือ นางสมพร สุขสวัสดิ์ อายุ 74 ปี โดยแพทย์ได้ทำการรักษาอาการเบื้องต้น และเย็บแผลบริเวณศีรษะจำนวน 2 เข็ม ก่อนอนุญาตให้กลับบ้านได้
นางสมพร เล่าว่า ปกติไม่ค่อยจะไปไหน พอทราบว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามีลิเกคณะกล้วยหอมมาแสดงที่วัด จึงพาเพื่อน ๆ คนชราด้วยกันไปดู โดยเอาเสื่อไปปูจองที่เอาไว้อย่างดี เพราะชอบลิเกคณะนี้มาก
ช่วงเกิดเหตุลิเกยังไม่ทำการแสดง แต่ทางคณะกรรมการวัด เขาจัดใด้มีการจุดพลุหลาย 10 ลูก ช่วงนั้นตนนั่งอยู่บนเสื่อแหงนขึ้นไปมองพลุที่แตกอย่างสวยงาม อมยิ้มไปด้วย หัวเราะไปด้วย
อย่างไรก็ตาม ขณะพลุแตกอยู่บนท้องฟ้า ตนเกิดอาการวูบจากเสียงดังใกล้หู จนล้มฟุบลงต่อหน้าเพื่อนที่มาชมลิเกด้วยกัน หลังจากนั้นมีอาการมึนศีรษะและหูอื้อ ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าช่วยเหลือดังที่ปรากฏในคลิป
ทั้งนี้ ผู้บาดเจ็บระบุว่าไม่ติดใจเอาความใด ๆ และถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์ เนื่องจากเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิด อีกทั้งเป็นงานของหลวงพ่อที่ชาวบ้านเคารพนับถือ จึงไม่ต้องการให้เป็นเรื่องใหญ่ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าแม้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ก็ยังไม่เข็ด หากมีลิเกคณะดังมาแสดงอีก ก็จะกลับไปชมเหมือนเดิม เพราะเป็นสิ่งที่ชื่นชอบ