พบเส้นทางสุดท้าย เร่งคลี่ปม เจ้าอาวาสวัดสนามไชย หายตัวปริศนา เปิดคำให้การคนขับรถคันที่ 2 ไปส่งที่ไหน ด้าน ไวยาวัจกร หลั่งน้ำตา “อยากให้ท่านกลับวัด”
วันที่ 22 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณี พระครูปลัดสมบัติ สิริสุวณโณ เจ้าอาวาสวัดสนามไชย ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา หายตัวไปอย่างปริศนา ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน บช.ภ.1 สามารถติดตามตัวคนขับรถเก๋งที่เกี่ยวข้องได้แล้ว 2 ราย ทำให้เริ่มเห็นเส้นทางการเดินทางก่อนหายตัวชัดเจนมากขึ้น
จากการสอบสวนทราบว่า คนขับรถคันแรกได้ไปรับเจ้าอาวาสจากวัด ก่อนพาไปส่งบุตรชายที่จ.ขอนแก่น และระหว่างเดินทางกลับ เจ้าอาวาสได้ขอให้ไปส่งต่อที่ จ.เชียงใหม่ แต่คนขับมีอาการอ่อนเพลีย ไม่สามารถขับต่อได้ จึงแวะพักในพื้นที่ จ.สระบุรี และประสานรถอีกคันมารับต่อ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตัวคนขับรถคันที่ 2 ซึ่งให้การว่า เจ้าอาวาสว่าจ้างให้ไปส่งที่ อ.แม่สอด จ.ตาก แต่ระหว่างทางเมื่อถึงพื้นที่ อ.เมืองตาก ได้ขอให้จอดส่งที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ก่อนจะลงจากรถไปเพียงลำพัง ซึ่งถือเป็นจุดสุดท้ายที่มีผู้พบเห็น
ทั้งนี้ จากคำให้การของคนขับรถทั้ง 2 คัน กล่าวว่า เจ้าอาวาสมีลักษณะเครียด และมีการพูดถึงภาระงาน โดยเฉพาะโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ที่ตั้งใจจะจัดให้สำเร็จ แม้จะมีความเหนื่อยล้าและความเห็นต่างในการทำงานอยู่บ้าง
ล่าสุดที่วัดสนามไชย นายพฤกษ์ อายุ 64 ปี ไวยาวัจกรวัด พร้อมพระลูกวัดและคณะกรรมการ ยังคงเฝ้าติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด โดยหลายคนเริ่มรู้สึกคลายกังวล หลังมีเบาะแสชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ พอทราบข้อมูลว่าท่านเจ้าอาวาสมีความน้อยใจและเหนื่อยจากการบริหารจัดการภายในวัด
การทำงานร่วมกับเจ้าอาวาสที่ผ่านมา อาจมีความเห็นต่างและโต้เถียงกันบ้าง แต่ไม่เคยมีความรุนแรง ทุกอย่างสามารถพูดคุยกันได้ พร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมาได้ช่วยงานวัดอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนที่มีผู้เข้าร่วม 92 รูป ซึ่งต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความเหนื่อยล้าตามมา
อย่างไรก็ตาม หลังทราบว่าตำรวจสามารถติดตามตัวคนขับรถได้แล้วทั้ง 2 ราย อยากฝากถึงเจ้าอาวาสให้ติดต่อกลับมายังวัด เนื่องจากทุกคนต่างเป็นห่วง และต้องเดินทางให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่หลายแห่งจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
“ไม่ว่าท่านจะอยู่ในสภาพใด ทุกคนพร้อมรับและพากลับวัด หากมีปัญหาอยากให้กลับมาพูดคุยกัน หรือหากไม่ประสงค์จะกลับวัด ก็พร้อมรับฟัง เพื่อหาทางออกที่เหมาะสม และดำเนินการตามระเบียบต่อไป” นายพฤกษ์ กล่าวทั้งน้ำตา
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งติดตามตัวเจ้าอาวาสอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อว่าเส้นทางในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดตาก อาจเป็นกุญแจสำคัญในการคลี่คลายคดีครั้งนี้