หมวดชูชาติ เปิดปากสารภาพ ปมบุกยิง ผู้ใหญ่บ้านที่เป็นเมีย เสียชีวิตคาร้านหมูกระทะ อ้างถูกหยาม ด้าน ญาติผู้ต้องหา เผยอีกมุม เป็นคนดี รักครอบครัว
จากกรณี ร.ต.ต.ชูชาติ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 54 ปี รองสารวัตร(สืบสวน) สภ.บ้านแฮด ใช้อาวุธปืนขนาด 11 มม. ก่อเหตุยิง น.ส.พัทยา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 50 ปี ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น จนเสียชีวิตภายในร้านหมูกระทะของลูกชาย ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 22 เม.ย.2569 พ.ต.อ.ชลิต มรกตศรีวรรณ ผกก.สภ.พระยืน พร้อมด้วย พ.ต.ท.ศักดิ์สิทธิ์ สายสมบัติ รอง ผกก.(สส.) สภ.พระยืน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พระยืน คุมตัว ร.ต.ต.ชูชาติ ขึ้นรถควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งศาลจังหวัดขอนแก่นเพื่อฝากขังดำเนินคดี
ร.ต.ต.ชูชาติ กล่าวว่า จำไม่ได้ และไม่ได้เมา กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียใจ แต่ไม่มีอะไรจะพูดถึงครอบครัว ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวขึ้นรถนั้น นางรัญญา อาของผู้ก่อเหตุ และญาติ ๆ ได้เข้ามาปลอบให้กำลังใจ ให้เข้มแข็งเหมือนนามสกุล
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นางรัญญา กล่าวว่า เรื่องการประกันตัวก็ปล่อยไปตามกระบวนการ เรื่องเกิดขึ้นแล้วก็ว่ากันไปตามกฎหมาย ที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุก็เป็นคนดี รักพี่รักน้อง รักลูกรักหลาน รักญาติพี่น้องทุกคน ที่ทางครอบครัวฝ่ายหญิงมองว่าเป็นการกระทำที่รุนแรง ซึ่งก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของการสูญเสีย ไม่ว่าครอบครัวฝ่ายไหนก็ต้องรักครอบครัวตัวเอง ทางเราก็เสียใจ
เรื่องความขัดแย้งของทั้งคู่ลึก ๆ ไม่มีใครรู้ ก็ปล่อยเป็นเรื่องส่วนตัว เราก็ไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์ วันนี้เดินทางมาเยี่ยมมาให้กำลังใจให้เข้มแข็งเหมือนนามสกุล ลูกผู้ชายทำไปแล้วต้องเข้มแข็ง เมื่อเช้าที่มาเยี่ยมเท่าที่พูดคุยแรก ๆ ก็มีอาการเครียด พอได้คุยกันก็ผ่อนคลายลงจากเดิม รับสภาพตัวเองได้ดีขึ้น
ขณะที่ พ.ต.อ.ชลิต กล่าวว่า จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ หลังเกิดเหตุผู้ต้องหานั่งรอมอบตัวกับตำรวจในที่เกิดเหตุ และเป็นคนโทรแจ้งตำรวจว่าก่อเหตุยิงภรรยาเสียชีวิต ส่วนสาเหตุทราบว่ามาจากปัญหาหนี้สิน และเรื่องส่วนตัวหลาย ๆ อย่าง
ภายหลังจากทั้งคู่หย่ากันก็มีปัญหาหนี้สินถกเถียงกันเรื่อยมาเป็นปี โดยช่วงหลังภรรยาคบหากับผู้ชายอีกคน โดยที่ผู้ต้องหาทราบอยากให้เลิกรา จึงมีการถกเถียงกัน ลักษณะเหมือนรู้สึกถูกหยามเพราะผู้ตายเย้ยหยันว่าผู้ชายคนใหม่ดีกว่าตัวเอง
วันเกิดเหตุภรรยาหายไปช่วงเช้า ผู้ต้องหาแอบใส่ gps ไว้ในรถตั้งแต่เดือน พ.ย. พอกลับมาทั้งคู่จึงเกิดการต่อล้อต่อเถียงกันขึ้น ทำให้คนก่อเหตุรู้สึกว่าถูกเหยียดหยามน้ำใจ และในวันเกิดเหตุผู้ต้องหาไม่ได้ดื่มสุราหรือมีอาการมึนเมา แต่รู้สึกว่าโมโหเกิดอารมณ์ชั่ววูบจึงก่อเหตุขึ้น และจากการสอบถามเจ้าตัวก็บอกว่า ก็เสียใจ
ทั้งนี้ ผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจหลายที่ เคยอยู่ที่ สภ.พระยืน เมื่อ 10 ปีที่แล้ว และล่าสุดอยู่ สภ.บ้านแฮด และลูกเปิดร้านหมูกระทะอยู่ที่เกิดเหตุ ที่ผ่านมาทะเลาะกันมาตลอด จนกระทั่งเกิดเหตุ ภายหลังสอบสวนได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน ซึ่งยืนยันดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา แม้เป็นข้าราชการตำรวจ และผู้ตายก็เป็นผู้ใหญ่บ้านด้วย