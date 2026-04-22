ตม.พัทยา รวบวิศวกรตุรกี หนีหมายแดง คดีตึกถล่มจากแผ่นดินไหว เสียชีวิตจำนวนมาก
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 22 เม.ย.69 เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.ชลบุรี จุดพัทยา เข้าตรวจสอบโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่พัทยา หลังได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีบุคคลต่างด้าวซึ่งมีหมายจับสากลหลบซ่อนตัวอยู่
จากการตรวจสอบพบ นายอับดุลลาห์ อายุ 76 ปี สัญชาติตุรกี จึงแสดงตัวเข้าควบคุมตัว ก่อนนำส่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี พร้อมแจ้งคำสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และคำสั่งควบคุมตัวตามกฎหมาย
การตรวจสอบข้อมูลพบว่า ผู้ต้องหารายดังกล่าวมีหมายแจ้งตำรวจสากล “หมายสีแดง” (INTERPOL RED NOTICE) โดยทางการประเทศตุรกีต้องการตัว ในคดีเกี่ยวข้องกับเหตุอาคารถล่มในจังหวัดอาดานา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 จากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ริกเตอร์ ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก
รายงานระบุว่า ผู้ต้องหาเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารดังกล่าว และภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าวัสดุก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานตามกฎหมาย จึงถูกดำเนินคดีและออกหมายจับในประเทศต้นทาง
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่พิจารณาเข้าข่ายเป็นบุคคลต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 12(7) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองปรือ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป