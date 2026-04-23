จากกรณี พระครูปลัดสมบัติ สิริสุวณฺโณ อายุ 58 ปี เจ้าอาวาสวัดสนามไชย จ.พระนครศรีอยุธยา หายตัวไปอย่างปริศนาตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 2569 ภายหลังแจ้งกับไวยาวัจกรว่าจะไปรับลูกชายที่ป่วยจิตเวชจาก จ.ราชบุรี เพื่อนำไปฝากอดีตภรรยาที่ จ.ขอนแก่น แต่หลังจากนั้นไม่สามารถติดต่อได้อีก กระทั่งการสืบสวนพบจุดสุดท้ายอยู่บริเวณปั๊มน้ำมันใกล้สะพานกิตติขจร จ.ตาก
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบภาพบุคคลลักษณะคล้ายเจ้าอาวาสเดินเท้าออกจากปั๊มในช่วงเช้ามืดวันที่ 18 มี.ค. 2569 มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองตาก เดินผ่านหน้าร้านค้าและบริเวณใกล้วัดพระนารายณ์ ก่อนขึ้นสะพานกิตติขจร ข้ามแม่น้ำปิง แล้วหายไปจากรัศมีกล้องวงจรปิด สร้างความกังวลให้กับญาติและชาวบ้านเป็นอย่างมาก
ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2569 ความคืบหน้าการติดตามตัวพระปลัดสมบัติ เจ้าหน้าที่สามารถแกะรอยจากกล้องวงจรปิดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากในเส้นทางต่อเนื่อง พบว่าบุคคลคล้ายพระปลัดสมบัติได้เดินลงมาจากสะพานกิตติขจรฝั่งตัวเมืองตาก เมื่อเวลา 05.50 น. ก่อนมุ่งหน้าเข้าตัวเมือง
ต่อมาเวลา 06.20 น. ปรากฏภาพผ่านกล้องบริเวณแยกบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยพบว่าได้โบกรถจักรยานยนต์สีดำและซ้อนท้ายเข้าตัวเมือง ผ่านแยกสำนักทางหลวงที่ 4 และไปติดสัญญาณไฟแดงบริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กระทั่งเวลา 06.31 น. เดินทางถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
ทั้งนี้ในเวลา 06.44 น. กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพขณะนั่งอยู่ภายในสถานีขนส่ง ก่อนจะซื้อตั๋วโดยสารรถมินิบัสสายตาก–พิษณุโลก เที่ยวแรก ซึ่งออกเดินทางในเวลา 07.34 น. โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามเส้นทางต่อเนื่องเพื่อค้นหาตัวเจ้าอาวาสรายดังกล่าวต่อไป