เร่งหาตัว ไกด์ปล่อยนักท่องเที่ยว เหยียบปะการัง อช.หมู่เกาะพีพี แจงไม่ได้ละเลย เตรียมดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 24 เม.ย.2569 อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ ชี้แจงกรณีภาพ นักท่องเที่ยวดำน้ำ เหยียบปะการังที่เกาะพีพี ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ จนกลายเป็นที่วิพาษ์วิจารณ์ในโซเชียลว่า เหตุใดทำไมไกด์ไม่ห้ามนักท่องเที่ยวและไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล กว่าจะฟื้นฟูไม่ง่ายเลย
โดยระบุว่าว่า อุทยานแห่งชาติได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเปราะบาง พื้นที่จุดดำน้ำตื้นบริเวณหน้าถ้ำไวกิ้ง จำนวน 2 จุด ได้แก่ โซนฝั่งซ้ายของถ้ำไวกิ้ง และโซนฝั่งขวาของถ้ำไวกิ้ง
1. โซนฝั่งซ้ายของถ้ำไวกิ้ง ทางอุทยานแห่งชาติฯ ได้มีการติดตั้งทุ่นไข่ปลา กั้นแนวเขตสำหรับให้นักท่องเที่ยวดำน้ำตื้นและเล่นน้ำบริเวณดังกล่าว (ตามภาพประกอบ) โดยอนุญาตให้เฉพาะนักท่องเที่ยวเข้าไปดำน้ำตื้นได้ ซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุ
2. โซนฝั่งขวาของถ้ำไวกิ้ง ทางอุทยานแห่งชาติฯ ได้มีการติดตั้งทุ่นไข่ปลาเพื่อกำหนดขอบเขตการเล่นน้ำ จำนวน 2 ชั้น (ตามภาพประกอบ) โดยพื้นที่ชั้นนอกจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาดำน้ำดูปะการังได้ สำหรับบริเวณทุ่นชั้นในจะไม่อนุญาตให้เข้าไปทำกิจกรรมต่างๆ ได้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความลึกไม่มากหากนักท่องเที่ยวเข้าไปดำน้ำตื้นอาจทำให้เสี่ยงต่อการสัมผัสหรือเกิดความเสียหายต่อปะการังได้
โดยทุ่นไข่ปลาที่ใช้มีลักษณะเป็นทุ่นสีแดง มีเชือกเชื่อมโยงกันแสดงอาณาเขตอย่างชัดเจน ประกอบกับได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงการจัดการบริหารพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวอย่างทั่วถึง มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เข้าไปลาดตระเวน และตรวจสอบการเล่นน้ำในพื้นที่ดังกล่าวอยู่เสมอ และได้มีการแจ้งตารางน้ำในแต่ละวันในแต่ละช่วงเวลาเพื่อให้ผู้ประกอบการวางแผนในการเข้าไปท่องเที่ยวบริเวณจุดดำน้ำดังกล่าวในกลุ่มไลน์
รวมถึงได้แจ้งช่วงเวลาที่แน่นอนที่ไม่อนุญาตเข้าไปเล่นน้ำได้ และได้มีการซ่อมแซมทุ่นไข่ปลาดังกล่าวให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติได้ดำเนินการติดตั้งทุ่นไข่ปลาในดำน้ำตื้นจุดอื่นๆ เพื่อป้องกันความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและปะการัง รวมถึงสร้างเครือข่ายในการติดตามเมื่อพบเห็นการกระทำผิดอยู่ตลอด
ทั้งนี้ กรณีการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อุทยานแห่งชาติฯ ได้ดำเนินการสืบแสวงหาบริษัททัวร์ที่นำนักท่องเที่ยวเข้ามาและกระทำการเช่นนี้ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป
โดยหากพบเจอการกระทำผิดหรือฝ่าฝืนกฎระเบียบ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำหน่วยต่างๆ หรือโทรแจ้งได้ที่เบอร์ 075661145, 075656150 หรือสายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 หรือทางเพจ Facebook : อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
เจ้าของคลิปให้ข้อมูลว่า เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเมื่อช่วงวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา บริเวณจุดดำน้ำชมปะการังใกล้กับถ้ำไวกิ้ง เกาะพีพีเล ขณะพาลูกทัวร์อีกกลุ่มไปดำน้ำดูปะการังก็เห็นนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวยืนอยู่บนหินปะการัง ซึ่งบริเวณดังกล่าวไม่ค่อยเห็นเจ้าหน้าที่ของอุทยานฯ เข้ามาดูแล ช่วงนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว ส่วนไกด์ที่พานักท่องเที่ยวรายนี้มาก็ไม่ได้ห้ามปราม
ซึ่งพฤติกรรมลักษณะนี้เกิดขึ้นแทบทุกวัน จนปะการังหลายจุดเริ่มเสียหาย จึงอยากฝากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาคอยสอดส่องดูแลช่วงที่นักท่องเที่ยวเข้ามาดำน้ำ หากปล่อยไว้ให้กลายเป็นความเคยชิน จะส่งผลต่อแนวปะการังได้ ซึ่งเกาะพีพีถือเป็นจุดดำน้ำที่สวยงามอยู่แล้ว หากไม่ช่วยกันรักษา ต่อไปจะไม่มีธรรมชาติที่สวยงามอีก “