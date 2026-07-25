คุมอดีตทหารทำแผน ฆ่าหั่นศพเพื่อน แยกชิ้นส่วนทิ้ง ยังหาขา-แขนไม่เจอ ญาติร่ำไห้ถาม “ทำน้องผมทำไม” ก่อนแจ้งข้อหาดำเนินคดี
วันที่ 25 ก.ค.2569 ตำรวจ สภ.สนามชัยเขต ควบคุมตัวนายรณกฤต อายุ 41 ปี อดีตทหาร และผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมอำพรางศพ ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และการติดตามของญาติผู้เสียชีวิต
คดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 21 ก.ค.ที่ผ่านมา หลังบุตรสาวของนายบุญเลิศ อายุ 51 ปี ชาวอุบลราชธานี เข้าแจ้งความบุคคลสูญหายที่ สภ.แปลงยาว จากนั้นวันที่ 23 ก.ค. ชาวบ้านจะพบชิ้นส่วนมนุษย์ในพื้นที่ ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา เจ้าหน้าที่จึงเร่งสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุ
ต่อมาวันที่ 24 ก.ค. ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับตำรวจภูธรภาค 2 จับกุมผู้ต้องหาได้ในพื้นที่ ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา พร้อมตรวจยึดรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง และมีดเคียวด้ามไม้ ซึ่งเชื่อว่าเป็นอาวุธที่ใช้ก่อเหตุ
จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า เกิดการทะเลาะวิวาทกับผู้เสียชีวิต ก่อนใช้ไม้ทำร้ายจนเสียชีวิต จากนั้นนำศพไปยังสวนยูคาลิปตัส พื้นที่ อ.สนามชัยเขต ก่อนชำแหละร่าง เพื่ออำพรางคดี และนำชิ้นส่วนไปทิ้งในหลายจุด
พ.ต.ท.นุรัตน์ จันทะคุณ รองผกก.(สอบสวน) สภ.สนามชัยเขต นำกำลังควบคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพตามจุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดี โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
ระหว่างการทำแผน พี่ชายของผู้เสียชีวิต ซึ่งเดินทางมาจากอุบลราชธานี ได้ร้องไห้พร้อมตะโกนถามผู้ต้องหาว่า “ทำน้องผมทำไม” ขณะที่ผู้ต้องหาตอบเพียงว่า “ไม่ได้ให้มา เขามาหาผมเอง” ก่อนเจ้าหน้าที่จะเร่งควบคุมสถานการณ์และดำเนินการทำแผนต่อ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าของครอบครัวผู้เสียชีวิต
ด้านบุตรสาวของผู้เสียชีวิต เฝ้าติดตามการทำแผนด้วยความเสียใจ และยังคงทำใจไม่ได้กับการสูญเสียบิดา โดยมีญาติคอยให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้รวบรวมชิ้นส่วนศพส่งตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ที่สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมเร่งค้นหาชิ้นส่วนร่างกายที่ยังสูญหาย ได้แก่ ขาทั้ง 2 ข้าง และแขนซ้ายอีก 1 ข้าง นอกจากนี้ผลการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นของผู้ต้องหาพบสารเสพติด
ภายหลังเสร็จสิ้นการทำแผน พนักงานสอบสวนควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งฝากขังต่อศาล พร้อมดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายโดยเจตนา และซ่อนเร้น ย้าย หรือทำลายศพ หรือส่วนของศพ เพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย ก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
จับมือฆ่าหั่นศพเพื่อน โยนชิ้นส่วนทิ้งป่ายูคา สารภาพเมา ทะเลาะในวงเหล้าแล้วบันดาลโทสะ