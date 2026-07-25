ยับ 4 คันรวด ทหารเกษียณขับกระบะ พุ่งชนไรเดอร์ล้ม ก่อนหนีไปอัดรถติดไฟแดง เจ้าตัวสาหัสหมดสติ ผู้เสียหายเจ็บด้วย เผยพุ่งมาเหมือนไม่เบรก

เมื่อเวลา 16.05 น. วันที่ 25 ก.ค. 2569 ตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานนครราชสีมา รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ชนท้ายต่อเนื่องรวม 4 คัน บริเวณสี่แยกหน้าโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ถนนราชสีมา–โชคชัย เขตเทศบาลนครนครราชสีมา จึงเร่งเข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ


ที่เกิดเหตุพบรถกระบะมาสด้า ชนท้ายรถยนต์ที่จอดติดสัญญาณไฟแดงอยู่ด้านหน้ารวม 3 คัน จนได้รับความเสียหาย คนขับคือ ร.ต.อนันต์ อายุ 66 ปี ข้าราชการบำนาญ ได้รับบาดเจ็บสาหัส หมดสติ ไม่สามารถสื่อสารได้ กู้ภัยจึงเร่งปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สอบถามนายอานนท์ อายุ 29 ปี ไรเดอร์ และเจ้าของรถจักรยานยนต์ฮอนด้า พีซีเอ็กซ์ สีแดง กล่าวว่า รถกระบะคันดังกล่าวได้ชนท้ายรถจักรยานยนต์ของตน ขณะจอดรอสัญญาณไฟแดงบริเวณแยกถนนพลล้าน จนรถล้มลงกับพื้น ระหว่างที่กำลังยกรถจักรยานยนต์ขึ้น รถกระบะกลับขับออกจากจุดเกิดเหตุโดยไม่ยอมจอด

นายอานนท์ กล่าวอีกว่า ตนจึงขี่รถติดตามมาและพยายามส่งสัญญาณเรียกให้คนขับหยุดรถบริเวณที่มีกล้องวงจรปิดของตำรวจ แต่รถกระบะยังคงขับหลบหนี กระทั่งมาถึงบริเวณสี่แยกหน้าโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา รถกระบะได้พุ่งชนท้ายรถยนต์ที่จอดติดไฟแดงอยู่ด้านหน้าอย่างแรง ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุชนต่อเนื่องรวม 4 คัน

ด้านนายอนุวัฒน์ อายุ 36 ปี เจ้าของรถยนต์ฮอนด้า เอชอาร์-วี สีดำ ที่ถูกชน เปิดเผยว่า ตนกำลังจอดรอสัญญาณไฟแดง รถกระบะคันดังกล่าวก็พุ่งมาชนอย่างแรง ลักษณะไม่ได้ชะลอหรือเบรก ทำให้แรงกระแทกดันรถของตนไปชนรถคันด้านหน้า ส่วนตนได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้าครึ่งซีก

เบื้องต้นตำรวจได้ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ บันทึกภาพความเสียหายของรถทุกคัน พร้อมสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์และผู้เสียหาย รวมทั้งเตรียมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

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