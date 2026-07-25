เผาร่างอดีตนักศึกษาช่างกลดัง ยายวอนตำรวจเร่งติดตามคนร้ายมารับโทษ หวั่นคดีเงียบ หลังยังไม่มีเบาะแส 2 มือปืน

วันที่ 25 ก.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศงานเผาศพนายจารุกิตต์ หรือจา อายุ 25 ปี อดีตนักศึกษาช่างกลสถาบันแห่งหนึ่ง ซึ่งถูก 2 คนร้ายตามประกบรัวยิงอย่างโหดเหี้ยมภายในซอยปากเกร็ด-แจ้งวัฒนะ 23 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อเช้าวันที่ 21 ก.ค.69

โดยมีบรรดารุ่นพี่และเพื่อนร่วมสถาบันเดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของครอบครัว ภายในงานมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากเกร็ด เดินตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อยภายในงาน

ต่อมาเมื่อเวลา 17.00 น. นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศบาลนครปากเกร็ด และนายกรณ์ มีดี สส.นนทบุรี เขต 4 ได้เดินทางมาเป็นประธานในงานเผาศพ

นางลีลาวดี อายุ 65 ปี ยายของผู้เสียชีวิต กล่าวว่า ตนยังเป็นกังวลในเรื่องการติดตามตัวคนร้ายที่ลงมือฆ่าหลานชายอย่างโหดเหี้ยม เพราะเหตุการณ์ผ่านมาหลายวันแล้ว แต่ยังไม่มีวี่แววเบาะแสของคนร้ายทั้ง 2 รายเลย อยากฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเร่งรัดติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีด้วยเพราะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่ครอบครัวต้องทำฌาปนกิจหลานชายแล้ว

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