ร้อง บริษัทจัดหางาน หลอกไปทำงานไอร์แลนด์ เสียคนละ 2.9 แสน ไปถึงโดนจับเข้าคุก ถูกขังรวมในห้องมืด ๆ สภาพจิตใจแย่ ติดต่อใครไม่ได้ พบเหยื่อถูกหลอกกว่า 20 ราย
28 ก.ค. 69 – นายมานพ อายุ 27 ปี และ น.ส.บัณฑิตา อายุ 25 ปี สองชาวบ้าน จ.เชียงราย เข้าร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ขอความช่วยเหลือหลังถูกบริษัทจัดหางานแห่งหนึ่งหลอกลวงว่าจะพาไปทำงานโรงงานแปรรูปอาหารที่ประเทศไอร์แลนด์ จนต้องสูญเงินรวมกว่า 2.9 แสนบาท ต่อคน และถูกขังในเรือนจำต่างประเทศนานกว่า 3 วัน
นายมานพ เปิดเผยว่า ตนกับแฟนสาวและเพื่อนรวม 3 คน ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับบริษัทแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ให้ไปทำงานที่ไอร์แลนด์ โดยมีการตกลงทำสัญญาจ่ายเงินเป็น 3 งวด รวมเป็นเงินค่าดำเนินการ 290,000 บาทต่อคน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินอีกราว 20,000 บาท)
แต่เมื่อเดินทางไปถึงไอร์แลนด์ต้นเดือน มิ.ย. กลับถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จับกุมทันทีที่ลงเครื่อง โดยได้แจ้งข้อหาพยายามปลอมแปลงเอกสาร เนื่องจากเอกสารที่ถือไปไม่ตรงกับข้อมูลในระบบ
“พวกผมถูกจับขังในเรือนจำตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย. รวม 3 วัน 2 คืน ถูกออกบัตรนักโทษสำหรับใช้จ่ายในคุก ฝั่งผู้ชายถูกขังรวมในห้องมืด ๆ สี่เหลี่ยม 4 คน ส่วนแฟนสาวถูกแยกขังคนเดียว สภาพจิตใจแย่มาก เพราะติดต่อใครไม่ได้ ประเทศนั้นก็ไม่มีสถานทูตไทย” นายมานพ กล่าว
ขณะที่ น.ส.บัณฑิตา กล่าวทั้งน้ำตาว่า เนื่องจากตนสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้ จึงถูกแยกขังลำพัง ทำให้เกิดภาวะจิตตกอย่างหนัก จนเจ้าหน้าที่เรือนจำต้องพาไปพบจิตแพทย์ ตนคิดถึงบ้านและแฟนมากจนมีความคิดอยากอัตวินิบาตกรรมหากต้องถูกขังเกินหนึ่งสัปดาห์ กระทั่งวันที่ 7 มิ.ย. เจ้าหน้าที่ ตม. ไอร์แลนด์ ได้ผลักดันส่งตัวพวกตนกลับถึงไทย
แต่หลังกลับถึงไทยได้พยายามทวงถามเงินคืนจากทางบริษัท แต่กลับถูกบ่ายเบี่ยงและผลัดวันประกันพรุ่งมาตลอด เมื่อนำเรื่องราวไปโพสต์เตือนภัยพบว่ามีผู้เสียหายรายอื่นที่ถูกบริษัทเดียวกันนี้หลอกอีกจำนวนมาก บางรายถูกยกเลิกก่อนบินแต่ยังไม่ได้เงินคืนมาตั้งแต่เดือน ก.พ. จึงตัดสินใจนำหลักฐานมาร้องเรียนต่อกรมการจัดหางานในที่สุด
ด้านเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานเชียงราย เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้เสียหายเข้าร้องเรียนจากกรณีบริษัทเดียวกันนี้แล้วกว่า 20 ราย จากการตรวจสอบพบว่า บริษัทดังกล่าวได้รับอนุญาตเพียงการจดทะเบียนทำวีซ่าท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่ได้มีใบอนุญาตจัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศแต่อย่างใด