ลูกชาย เล่านาทีชีวิต สุดสะเทือนใจ พ่อสั่งให้หลบใต้เตียง ก่อนถูกน้าชายทั้งยิงทั้งฟัน เสียชีวิตในห้องเช่า หลังเหตุการณ์สงบออกมาดูพ่อยังมีสติ ช่วยโทรแจ้งตำรวจ

กำแพงเพชร — ความคืบหน้าคดีสะเทือนขวัญกรณี นายสมชาย (สงวนนามสกุล) ก่อเหตุใช้อาวุธปืนและมีดทำร้าย นายธนวัฒน์ (สงวนนามสกุล) พี่เขย จนเสียชีวิตคาห้องเช่า หลังเกิดปากเสียงเรื่องเปิดเพลงเสียงดัง บริเวณห้องเช่าในพื้นที่ อ.พรานกระต่าย เมื่อช่วงค่ำวันที่ 28 ก.ค.2569 ที่ผ่านมา

ล่าสุด วันที่ 29 ก.ค.2569 เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วน

ขณะที่ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับ ด.ช.ฟ้า (นามสมมติ) วัย 9 ขวบ บุตรชายของผู้เสียชีวิตและเป็นประจักษ์พยานในเหตุการณ์ โดยเปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุพ่อเข้ามาขอเงินไปซื้อสุรา ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ชกต่อยกับน้าชาย (ผู้ก่อเหตุ) ก่อนจะแยกย้ายกันไปชั่วขณะ กระทั่งต่อมาช่วงที่เกิดเหตุสลด พ่อได้สั่งให้ตนรีบมุดไปหลบซ่อนตัวอยู่ใต้เตียง

จากนั้นน้าชายได้ย้อนกลับมาใช้อาวุธปืนยิงและมีดฟันจนพ่อเสียชีวิต แม้จะตกใจกลัวจนไม่กล้าออกมาจากที่ซ่อน แต่เมื่อเหตุการณ์สงบลงจึงออกมาดูผู้เป็นพ่อ ขณะนั้นพ่อพยายามใช้โทรศัพท์มือถือโทรแจ้งตำรวจ ด้วยความมีสติ ตนจึงเป็นพูดสายกับตำรวจแจ้งพิกัดและสถานที่เกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ แต่น่พ่อทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ท่ามกลางความสะเทือนใจของผู้พบเห็น

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