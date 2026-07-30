เจอเพิ่มอีก! ชิ้นส่วนรถจยย. คดีพี่น้องรัสเซียหายตัวปริศนา ตร.ใช้ K9-โดรน ลุยป่าหาหลักฐาน การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากมีฝนตกลงมาเป็นระยะ

จากกรณีการหายตัวไปของ 2 พี่น้องชาวรัสเซีย โดยเจ้าหน้าที่เดินหน้าปฏิบัติการค้นหาพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่อง หลังก่อนหน้านี้พบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า รุ่น ADV 150 สีดำ-เทา ทะเบียน 4กษ 6379 ชลบุรี ของผู้สูญหาย ถูกถอดแยกชิ้นส่วนและนำไปซุกซ่อนในพื้นที่ป่า อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบตัวผู้สูญหาย

สำหรับความคืบหน้า วันที่ 30 ก.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่ช่วงเช้า ตำรวจสนธิกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยา พร้อมนำสุนัขตำรวจ (K9) และโดรนเข้าปฏิบัติการค้นหาในพื้นที่ต้องสงสัย ซึ่งคาดอาจมีพยานหลักฐานสำคัญหลงเหลืออยู่

ระหว่างการตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบโครงหน้ากากรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เชื่อว่าอาจเป็นชิ้นส่วนของรถผู้สูญหาย จึงนำสุนัขตำรวจเข้าตรวจสอบและดมกลิ่น เพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติม

การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากมีฝนตกลงมาเป็นระยะ ส่งผลให้กลิ่นและร่องรอยพยานหลักฐานอาจถูกชะล้าง ทำให้ยังไม่พบหลักฐานสำคัญเพิ่มเติมในจุดดังกล่าว

แม้จะมีอุปสรรคจากสภาพอากาศ แต่เจ้าหน้าที่ยังคงกระจายกำลังค้นหาในพื้นที่โดยรอบและจุดต้องสงสัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งติดตามหาตัวสองพี่น้องชาวรัสเซีย และรวบรวมพยานหลักฐานที่อาจเชื่อมโยงไปสู่การคลี่คลายคดีต่อไป

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