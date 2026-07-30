ชายหญิง ขับเก๋งหลงทาง ก่อนพุ่งตกคลองชลประทาน จมเสียชีวิตทั้งคู่ ไม่มีใครรู้ ชาวบ้านในพื้นที่เผยทั้งคู่ขับรถมาถามเส้นทาง บอกหลงมา

30 ก.ค. 69 – เจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ทำการกู้ซากรถเก๋ง สีดำ ที่ตกลงไปในคลองส่งน้ำชลประทานแม่แตง ใกล้กับ รพ.ธัญญาลักษณ์ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง ขึ้นมาจากน้ำ โดยจากการตรวจสอบ ภายในรถ มีร่างผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นชาย 1 หญิง 1

จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า คืนวันที่ 28 ก.ค. ได้มีชายคนหนึ่งลักษณะคล้ายมึนเมา ขับรถมาโดยมีผู้หญิงนั่งคู่มาด้วย ได้ขับรถเข้ามาในหมู่บ้าน สอบถามเส้นทางชาวบ้าน เพราะหลงทางมา จากนั้นชาวบ้านได้ยินเสียงคล้ายมีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่มีใครออกมาดู

จนอีกวันถัดมา ชาวบ้านในพื้นที่สังเกตว่ามีรถพ่วงแบบเข็นของคนในหมู่บ้านที่จอดอยู่ปากทางหมู่บ้านข้างคันคลอง ได้หายไป โดยพบว่ามีรอยรถไหลลงคันคลอง

เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงค้นหารถโดยใช้เครื่องสแกนใต้น้ำ พร้อมส่งนักประดาน้ำลงไปค้นหา แต่กลับพบรถเก๋งจมอยู่ใต้น้ำ เมื่อกู้ซากขึ้นมาพบผู้เสียชีวิตทั้งสองรายดังกล่าว

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