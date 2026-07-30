ตำรวจถกเครียด คดีสองพี่น้องรัสเซียหายตัว ยืนยันยังไม่เจอตัว ‘ป๋อง-ธง’ ชี้ทำงานคู่กันไปทั้งล่าผู้ต้องหาตามหมายจับ และเร่งค้นหาผู้สูญหาย

30 ก.ค. 69 – ที่ห้องประชุมชั้น 3 สภ.ห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 พร้อม พล.ต.ต.พงษ์พันธ์ วงษ์มณีเทศ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี พ.ต.อ.ภาสกร ไพรจิตต์ ผู้กำกับการสืบสวน ภ.จว.ชลบุรี พ.ต.อ.วราวุฒิ นิตยวัน ผู้กำกับการ สภ.ห้วยใหญ่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าคดีการหายตัวของสองพี่น้องชาวรัสเซีย รวมถึงวางแผนติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ

การประชุมใช้เวลานานเกือบ 2 ชั่วโมง โดยมีการสรุปผลการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และประเมินแนวทางการติดตามตัวผู้ต้องหาตามหมายจับ ได้แก่ นายฑณา หรือ “ป๋อง” อายุ 43 ปี และนายธงชัย หรือ “ธง” อายุ 39 ปี ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

ภายหลังการประชุม เจ้าหน้าที่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกของคดี เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อรูปคดีและการสืบสวน ขณะที่ปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายยังคงดำเนินต่อเนื่อง ทั้งการตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัย การรวบรวมพยานหลักฐานและการไล่ล่าผู้ต้องหาตามหมายจับควบคู่กันไป

ล่าสุด เมื่อเวลา 19.20 น. ทีมข่าวได้โทรศัพท์สอบถามข้อเท็จจริงจาก พล.ต.ท.ฉัตรชัย สุรเชษฐพงษ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ยืนยันว่า จนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถติดตามจับกุม นายป๋อง และ นายธง ผู้ต้องหาตามหมายจับได้

พล.ต.ท.ฉัตรชัย เปิดเผยว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการประชุมวางแนวทางการติดตามจับกุมผู้ต้องหาควบคู่ไปกับการเร่งค้นหาสองพี่น้องชาวรัสเซีย โดยยืนยันว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่พบตัวผู้สูญหาย และยังไม่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายได้ พร้อมย้ำว่าหากมีความคืบหน้าที่สามารถเปิดเผยได้ จะมีการแจ้งให้สาธารณชนทราบอย่างเป็นทางการต่อไป

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