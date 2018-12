ปีใหม่ : ฮา-แปลก-แอบหลอน ทั่วภูมิภาคในรอบปี

ฮา-แปลก-แอบหลอน ทั่วภูมิภาคในรอบปี

ฮา-แปลก-แอบหลอน ทั่วภูมิภาคในรอบปี – เรื่องราวมากมายในปี 2561 ทั้ง ฮา แปลก แอบหลอน ว่าเรื่องใดจะกระตุ้นต่อมไหน ก็ขอให้ทำตัวง่ายๆ ทำใจให้ร่มๆ อ่านเพลินๆ จากทั่วประเทศ ก่อนสิ้นปีคัดสรรมา 10 เรื่อง

เกาะหัวใจกลางแม่น้ำน่าน

เกาะกลางแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 3 บ้านปากดอน ต.วังน้ำคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก มองจากมุมสูง เห็นแม่น้ำน่านไหลคดเคี้ยวไปมาไหลขนานกันเป็นรูปหัวใจเกิดเกาะขึ้นโดยธรรมชาติ จุดที่แคบ ประมาณ 1.5 เมตร เนื่องจากกระแสน้ำกัดเซาะมาแรมปี เฉพาะพื้นที่เกาะที่เป็นรูปหัวใจเป็นป่าทึบมีเนื้อร่วม 180 ไร่ เป็นพื้นที่ที่มีเจ้าของและครอบครองอยู่ร่วม 10 ราย

นายประจักษ์ ปานสุริยะ กำนันตำบลวังน้ำคู้ ถึงกับอยากให้ทางหน่วยงานราชการให้ความสำคัญในจุดนี้ สร้างเป็นเขื่อนหรือสะพานข้าม ตรงที่แคบที่สุดน่าจะอนุรักษ์เอาไว้ เพื่อเป็นจุดขายของวังน้ำคู้ สภาพป่าแบบนี้ไม่มีแล้ว ถ้าหน่วยงานราชการไม่เข้ามาช่วยจุดตรงนี้ก็จะขาด ต่อไปจะเข้ามาที่เกาะนี้ไม่ได้

ได้โปรด! อย่าให้กระแสน้ำมาตัดขาดหัวใจดวงน้อยๆ ดวงนี้เลย

ตีนแมวหัวใจศิลเปรอะ

คํ่าของคืนวันหนึ่ง ที่หอพักย่านแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายทองคำ ขานะโร พนักงานขับรถบรรทุกสินค้าระหว่างกรุงเทพฯ-แหลมฉบัง เหน็ดเหนื่อยมาทั้งวัน หวังว่ากลับเข้าห้องพัก อาบน้ำพักผ่อนให้สบาย พอขึ้นมาบนห้องพักเข่าแทบทรุด หน้าต่างบานเกล็ดถูกงัด ประตูห้องถูกเปิด ข้าวของในห้องถูกรื้อกระจัดกระจาย ตู้เสื้อผ้า ตู้เก็บของทุกใบถูกเปิดออก ที่กลางห้องของเล่นลูกชาย ตุ๊กตาทหาร ไดโนเสาร์ หุ่นยนต์ สมุดวาดรูป สีชอล์ก สีน้ำ เกลื่อนห้อง ไดโนเสาร์ถูกแต่งแต้มด้วยสีเลอะเทอะ พร้อมกับแคนที่เก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าถูกนำมาวางไว้ข้างนอก เชื่อว่าขโมยรายนี้คงนำมาเป่าเล่นก่อนกลับ

ด้านร้อยเวร สภ.แหลมฉบัง สำรวจความเสียหาย พบว่าเศษเหรียญห้า เหรียญสิบประมาณ 100-200 บาท ที่วางไว้บนหิ้งพระหายไป เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ยังคงอยู่ครบ คนร้ายทิ้งหลักฐานก้นบุหรี่ดูดไปครึ่งมวนตกอยู่ในที่เกิดเหตุ ทั้งร้อยเวร เจ้าของห้อง เลยไม่แน่ใจว่าขโมยรายนี้เป็นผู้ใหญ่ใจเด็ก หรือยังเด็กแต่ริอ่านเป็นขโมย

แต่ที่ช้ำใจที่สุดคือของเล่นลูก ไดโนเสาร์ถูกย่ำยี

เราเตือนคุณแล้ว

นายชำนาญ มาราญ ผู้ดูแลปราสาท หินนางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ฝากเตือนมายังนักท่องเที่ยวที่มาเยือนปราสาทหินนางรำ ว่าอย่าได้นำหินไม่ว่าก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่จากบริเวณปราสาทไปเลย บางคนแอบหยิบพกติดตัวกลับไปบ้านด้วย ไม่นานนักก็ต้องนำก้อนหินมาส่งคืน บางคนก็อยู่ไกลเสียค่าใช้จ่ายต้องเดินทางกลับมา บางคนก็ส่งทางไปรษณีย์ หลายเสียงที่บอกว่านำหินของปราสาทนางรำกลับไปด้วย ทุกคืนจะฝันว่าได้มาที่ปราสาทนางรำ และได้พบกับคนแต่งชุดไทยสมัยโบราณ บอกให้นำหินกลับมาคืนไว้ที่เดิม หลังจากฝันติดต่อกันจึงรีบนำหินมาส่งคืนทันที กลัวว่าหากยังไม่นำมาส่งคืนอาจจะเกิดเหตุอันตรายขึ้นได้ ของบางอย่างอาจจะมีเจ้าของคอยดูแลอยู่ ซึ่งก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคล แต่ก็ไม่ควรลบหลู่เด็ดขาด

‘เราเตือนคุณแล้ว’

‘ด้วงสาคู’เรซซิ่ง

ฟอร์มูล่า วัน อาจไกลตัวเกินไป แต่ถ้าเป็นฟอร์มูล่า ด้วงสาคู หาดูที่ จ.จันทบุรี ครั้งนี้จัดขึ้นพร้อมเปิดงานโอท็อปของจังหวัด แข่ง ‘ด้วงสาคู’เรซซิ่ง ทดสอบความเร็วและแข็งแรง สนามแข่งที่บ้านคลองชีพ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ แม้แต่ นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าฯ จันทบุรี ยืนลุ้นติดขอบสนาม

กติกาการแข่งขัน ‘ด้วงสาคู’เรซซิ่ง จัดสนามแข่งแบบย่อส่วน แบ่งเป็น 4 เลน ระยะทางประมาณ 40 เซนติเมตร สำหรับด้วง จอมซิ่ง 4 ตัว ผู้ที่ประสงค์จะร่วมกิจกรรมเลือกตัวด้วงสาคู จากภาชนะที่เลี้ยง เลือกตัวที่สมบูรณ์แข็งแรงวางลงบนจุดสตาร์ต เมื่อผู้แข่งขันครบทั้ง 4 ตัว กรรมการเป่านกหวีดส่งสัญญาณ ปล่อยตัวด้วงสู่รางประลอง ทันทีที่ท้องแตะพื้น ด้วงสาคูแต่ละตัวพยายามคืบคลานตามสัญชาตญาณไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว เสียงเชียร์ลั่นสนาม

อย่ามองว่าเป็นการทรมานสัตว์ ชาวบ้านที่เลี้ยงด้วงสาคู จะดูด้วงที่แข็งแรง ทั้งได้ออกกำลังกาย ชนะหรือแพ้ ทั้งหมดก็ต้องกลับไปสู่ลังอนุบาลเหมือนเดิม เพื่อเตรียมไปเป็นแม่พันธุ์รุ่นต่อไป

ศาล‘ตาเมฆ-ยายหมอก’

ศาล ‘ตาเมฆ-ยายหมอก’ หมู่ที่ 3 บ้านบางสะแก ต.บางตะเคียน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ชุมชนที่นี้ให้ความสำคัญ ยามใดฝนแล้ง น้ำไม่มีต้นข้าวยืนตาย ก็จะแห่สองตา-ยาย พร้อมนางแมวเพื่อขอฝน ทำอย่างนี้มา 60 ปีแล้ว ที่ผ่านมามีเรื่องปาฏิหาริย์มากมาย ใครผ่านไปมายกมือไหว้ให้ความเคารพ เป็นประเพณีสืบทอดชั่วลูกหลาน คือศูนย์รวมใจของชาวบ้าน เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ แต่เมื่อสองสามปีมานี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดี มีผู้เสี่ยงโชคลองมาขอเลขเด็ด ผลออกมาถูกอกถูกใจเป็นที่เลื่องลือ

นายกำพล ลีวานันท์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 เล่าว่า แต่ก่อนรูปปั้นวางทิ้งไว้ด้านนอกไม่ได้อยู่บนศาล ชาวบ้านรวมใจกันซ่อมแซม ทำพิธีนำรูปปั้น‘ตาเมฆ-ยายหมอก’ขึ้นมาไว้ที่ศาลไม้

ภายในศาลมีรูปปั้นของคุณตา-คุณยาย ที่หนุ่มสาว ยุค 4.0 บอกว่ากำลังฟีเจอริ่ง

แม่ค้าปลาสด-แต่งหน้าศพ

นางพิมสิริ พรฟ้าประทานชัย อายุ 42 ปี แม่ค้าขายปลา ตลาดเมืองสระแก้ว เธอและสามีเป็นจิตอาสารับแต่งหน้าศพให้กับผู้เสียชีวิตฟรี ทำมานานกว่า 10 ปี แต่งหน้าศพมากว่า 80 ศพแล้ว บอกว่าที่ทำเพราะใจรักอยากทำบุญแต่งหน้าศพให้สวยสดงดงาม เมื่อเผาศพไปแล้วศพดังกล่าวจะได้ไปเกิดมีรูปร่างสวยงาม ถ้าเป็นผู้ชายก็จะได้หล่อเหลา โดยเฉพาะญาติผู้ตายที่ขัดสนจะรู้สึกปลื้มใจมากที่ได้ทำให้ศพดูดี เท่านี้ก็มีความสุข

แม้ไม่ได้เป็นมือทอง ยอดฝีมือช่างแต่งหน้า ไม่ต้องจองคิวข้ามปี เพียงแจ้งให้เธอทราบพร้อมช่วยเสมอ โดยมีนายสุทัศน์ ตรีเมฆ สามี เป็นลูกมืออยู่เคียงข้าง

พุดเดิ้ลแสนรู้-แฟนคลับตามถึงบ้าน

ยุคที่โซเชี่ยลมาแรงพอๆ กับเน็ตไอดอล กดไลน์กดแชร์กันมากมาย แต่สำหรับ ‘ไมโล’สุนัขพันธุ์พุดเดิ้ล เพศผู้ วัย 5 ปี ไม่ได้เป็นเน็ตไอดอล แต่ก็มีแฟนคลับล้นหลาม มาหากันถึงบ้าน ที่บ้านเขา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง สื่อสารกันแบบปากต่อปาก ทุกวันนี้ของชอบ‘ไมโล’แม่ยกพร้อมเสิร์ฟถึงตัว เห็นตัวกันเป็นๆ แสนรู้คือเสน่ห์ของ‘ไมโล’

แปดโมงตรงเป๊ะเพลงชาติดังออกมาจากในโทรทัศน์ พร้อมกับ‘ไมโล’อยู่หน้าโทรทัศน์ทุกครั้ง ส่งเสียงร้อง (หอน) ไปกับเพลงชาติจนจบ หกโมงเย็น ไม่พลาดเหมือนเดิม ทั้งชักธงชาติขึ้นและลง ทำอย่างนี้มา 4 ปีแล้ว วันทั้งวันจะวิ่งเล่นที่ไหนก็ตาม แต่ได้ยินเสียงเพลงชาติไทยจะวิ่งหน้าตื่น มาอยู่หน้าโทรทัศน์ทันที

นางปราณี นิลละออ เจ้าของเล่าว่า ฝึกเขาตั้งแต่ 1 ปี ยังมีความพิเศษอีก โทรศัพท์มือถือดังไม่มีใครรับสาย ‘ไมโล’จะเห่าและวิ่งตามเจ้าของให้มารับสาย

เดินเข้าป่าช้าไม่รู้ตัว

ยังไม่มีใครพิสูจน์ว่า เกิดอะไรขึ้นกับพระกวน งามแสง อายุ 60 ปี พระลูกวัดสำนักสงฆ์ป่าเจริญเมตตาธรรม บ้านทุ่งเจริญ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว จู่ๆ หายตัวกลางดึกของคืนวันที่ 14 ต.ค. ทำเอาชาวบ้านพร้อมกู้ภัยสว่างวัฒนานคร และกู้ภัยอรัญประเทศ ร่วม 100 คน ช่วยกันค้นหา ตั้งแต่คืนวันที่หายกระทั่งหกโมงเย็นของวันที่ 15 ต.ค. พบตัวพระกวน บริเวณป่าไผ่ในป่าช้าเก่า พระกวนบอกว่า ลุกออกจากกุฏิ แล้วจำอะไรไม่ได้เลย มันมืดไปหมด มารู้สึกตัวอีกทีก็มีญาติโยมพาไปอนามัยให้น้ำเกลือแล้ว

“อาตมาเป็นคนที่นี่ บวชจำพรรษที่สำนักสงฆ์แห่งนี้มา 5 พรรษาแล้ว ไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้กับอาตมาและพระในวัด”

ด้านนางหมู่ เงินม่วง ผู้เห็นพระกวน เล่าว่า ไปตัดไม้ไผ่ ขณะตัดไม้ไผ่อยู่ได้ยินเสียงเหมือนคนเหยียบไม้ไผ่ เข้าไปดูทีแรกเห็นแต่เพียงใบหน้า พยายามจ้องดู จนเห็นเป็นพระ รีบเผ่นวิ่งเข้ามา บอกชาวบ้าน คงไม่กล้าเข้าไปในป่าแห่งนี้อีกแล้วเพราะเชื่อว่า ผีมาเอาตัวพระ

อยู่หรือตาย

กิจกรรม ไทยแลนด์เบียนนาเล่ กระบี่ 2018 ระหว่างวันที่ 2 พ.ย.61-28 ก.พ.62 ภายใต้แนวคิด ‘สุดขอบฟ้าแห่งดินแดนมหัศจรรย์’ ผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินร่วมสมัยชื่อดังจากทั่วโลกกว่า 50 คน ทั้งเอเชีย ยุโรป สหรัฐอเมริกา และไทย จัดแสดงในลักษณะศิลปะ หนึ่งในนั้นมีผลงานของศิลปิน หยาง เจิ้นจวง YANG Zhenzhoung ชาวจีน ที่ใช้ชื่อเรื่องว่า ‘To be or not to be’ ทดสอบ กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ โดยปลูกต้นไทร แบบกลับหัวเรียงกันเป็นเส้นตรง 10 ต้น บนสนามหญ้าข้างแนวทางเดินบริเวณท่าเรือคงคา รากอันเปลือยเปล่าชูขึ้นฟ้า ขัดแย้งกับภาวะปกติโดยทั่วไปในพืชพรรณไม้ แต่นี่ก็ไม่ใช่ภาวะขัดแย้ง ของศิลปินที่นำเสนอ เพื่อที่จะท้าทายและสำรวจความเป็นไปได้ของธรรมชาติของพืชว่าจะดำรงอยู่ได้หรือไม่ ในภาวะสุดขั้วเช่นนี้ ตรรกะของชิ้นงานคือ ปฏิบัติการแบบเลยพ้นความเป็นจริง ภายในสัปดาห์กว่า 8 ต้นจาก 10 ต้น ตากิ่งใหม่โผล่ จากนั้นไม่นานใบอ่อนชูใบขึ้นฟ้า

อยู่หรือตาย’ ดูกันต่อไป

เหวี่ยงแหบก

ผ่านแถวโรงพักพบพระ จ.ตาก ถ้าเห็นพี่ๆ ตำรวจฝึกจริงจังกับการเหวี่ยงแห บนลานซีเมนต์ ให้เข้าใจตรงกันว่ากำลังซ้อมจับ ผู้ก่อความวุ่นวาย ประเภทคลุ้มคลั่ง เหวี่ยงให้คล่อง-จับให้มั่น เหวี่ยงแหต้องมีทักษะ จับแห เหวี่ยงแห รวบแห สาวแห ถ้าพลาดคนเหวี่ยงอาจจะอยู่ในแหแทน ดังนั้นจะต้องฝึก และฝึก

ครูฝึกอย่าง ร.ต.อ.เอกศิษฐ์ พรเมธีเตชสุทธิ์ รอง สวป. สอนเทคนิคและยุทธวิธีทุกอย่าง ช่วงลอยกระทงนำกลยุทธ์นี้มาใช้แล้ว สายตรวจตำบลทุกจุดมีแหพร้อม ขอเตือนปีใหม่ สงกรานต์ เมาแล้วอย่าซ่าจะเข้าไปอยู่ในแหได้ง่ายๆ

ส่วนไทยมุง เห็นแล้วดูห่างๆ เดี๋ยวจะติดร่างแห

คลิกอ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง