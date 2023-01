กระแสเริ่มมา! ‘มะม่วงน้ำปลาหวาน’ ขายดี คนขอนแก่น-แฟนคลับแห่ซื้อ หลัง ‘โรเซ่ BLACKPINK’ โพสต์เป็นของโปรด แม่ค้าปลื้มซอฟต์พาวเวอร์ของจริง

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 8 ม.ค.2566 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจร้านขายมะม่วงน้ำปลาหวาน หลังพบว่าสมาชิกวงแบล็กพิงก์ ( BLACKPINK ) คือ โรเซ่ โพสต์ไอจีสตอรี่ส่วนตัวอวดเมนู มะม่วงน้ำปลาหวาน โดยเป็นภาพ มะม่วงกับน้ำปลาหวาน พร้อมเขียนข้อความระบุว่า “My absolute favorite thing to eat here in Bangkok” (ของโปรดที่ต้องกินในกรุงเทพ)

ทำให้กระแสมะม่วงน้ำปลาหวาน ในเขต จ.ขอนแก่น กลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยพบว่าตลอดทั้งวันมีแฟนคลับแบล็กพิ้งก์และผู้ที่ชื่นชอบมะม่วงน้ำปลาหวานพากันออกมาหาซื้อหาตามกันอย่างคึกคัก



โดยที่ร้านลิน ผลไม้สด ตั้งอยู่ถนนหน้าเมือง หน้า “G9 คอนโดมีเนียม” เขตเทศบาลนครขอนแก่น มีลูกค้ามาซื้อมะม่วงน้ำปลาหวานอย่างไม่ขาดสาย ขายดีจนต้องเพิ่มมะม่วงวันละกว่า 50 กิโลกรัม

นางธนวรรณ เวียรชัย อายุ 56 ปี เจ้าของร้านลินผลไม้สดขอนแก่น กล่าวว่า ขายดีขึ้นมากจากเดิมขายมะม่วงน้ำปลาหวานได้วันละ 20 กิโลกรัม ขณะนี้ขยับเป็น 50 กิโลกรัม ยิ่งเริ่มมีกระแส “โรเซ่” โพสต์ไอจีสตอรี่อวดเมนู มะม่วงน้ำปลาหวาน ยังไม่ทันข้ามวัน ลูกค้าทุกเพศทุกวัยหาซื้อมะม่วงน้ำปลาหวานกินตาม



“ขอบคุณวงแบล็กพิ้งก์ที่มาจัดคอนเสริต์ที่ไทย และช่วยสร้างกระแสให้มะม่วงน้ำปลาหวานมาขายดีอีกครั้งและถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ ที่เกิดขึ้นจริงๆ” แม่ค้ามะม่วงน้ำปลาหวาน กล่าว