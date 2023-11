กรมอุทยานแห่งชาติฯ โพสต์เพจ 16 พ.ย. “วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก” ยูเนสโก ชวนร่วมปกป้องรักษาไว้สมบัติของโลก

16 พ.ย. 66 – เพจเฟซบุ๊ก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เผยแพร่ข้อความเนื่องในวันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก ว่า วันดังกล่าวเกิดจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) เสนอให้จัดตั้งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลกขึ้น

ด้วยตระหนักว่าการปกป้องพิทักษ์สมบัติทางวัฒนธรรม และธรรมชาติของโลกนั้น ควรเป็นภารกิจร่วมกันของมนุษย์ชาติทั่วโลก มรดกโลก ไม่ว่าจะเป็น “มรดกโลกทางวัฒนธรรม” หรือ “มรดกโลกทางธรรมชาติ” ที่มีอยู่ทั่วโลกล้วนเป็นสิ่งทรงคุณค่า ต้องหวงแหน ปกป้องรักษาไว้เป็นสมบัติของโลก

ในประเทศไทย มีสถานที่สำคัญ ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วทั้งหมด 7 แห่ง ซึ่งแบ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 4 แห่ง และมรดกโลกทางธรรมชาติ 3 แห่ง โดยมรดกโลกทางวัฒนธรรม ได้แก่ เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร จ.สุโขทัย ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2534 นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2534 และ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จ.อุดรธานี ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2535

ล่าสุด เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทย จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ที่กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้ประกาศขึ้นทะเบียน “เมืองโบราณศรีเทพ” เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า The Ancient Town of Si Thep and its Associated Dvaravati Monuments

มรดกโลกทางธรรมชาติ ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ จ.อุทัยธานี จ.ตาก และจ.กาญจนบุรี ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2534 ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ครอบคลุม 6 จังหวัด ได้แก่ จ.นครราชสีมา จ.ปราจีนบุรี จ.บุรีรัมย์ จ.สระแก้ว จ.นครนายก และ จ.สระบุรี ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2548 กลุ่มป่าแก่งกระจาน ที่มีพื้นที่ครอบคลุมถึง 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ราชบุรี จ.เพชรบุรี และจ.ประจวบคีรีขันธ์ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2564