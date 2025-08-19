ไล่ล่าข้ามอำเภอ รถตู้ขนแรงงานเถื่อนเต็มคัน จากลานสักไปจับได้กลางทางที่ห้วยคต คนขับเผยตกงานอ้างได้ค่าหัวละ 1,000 บาท จะไปส่งบางบัวทอง
เมื่อเวลา 13.00.น.ของวันที่ 19 ส.ค.2568 พ.ต.อ.ไพรวัน ทัพวงศ์ ผกก.สภ.ลานสัก สั่งการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ลานสัก หลังรับแจ้งพบ รถตู้ต้องสงสัย หมายเลขทะเบียน นข 6820 พิษณุโลก คาดว่ามีสิ่งผิดกฎหมายภายในรถ ให้ติดตามไล่ล่ารถตู้คันดังกล่าวไป จนกระทั่งสามารถติดตามได้ที่ บริเวณบ้านป่าผาก ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี พร้อมกับประสานงานกับจนท.สภ.ห้วยคต ร่วมกันตรวจค้น
จากการตรวจรค้นรถตู้คันดังกล่าว พบแรงต่างด้าวสัญชาติเมียนมา หญิง 4 คนและชาย 10 คน ตั้งแต่อายุ 16 -42 ปี จำนวนทั้งหมด 14 ราย รวมคนไทยอีก 1 ราย เป็น 15 ราย ซึ่งเป็นผู้นำพา ทราบชื่อนายชรัภภ์ ผิวเฉียง อายุ 48 ปี ชาวนครสวรรค์
สอบสวนนายชรัภภ์ ให้การยอมรับว่า ช่วงนี้ตกงานจึงได้รับประสานจากนายหน้าอีกราย เพื่อรับชาวต่างด้าวมาจากจังหวัดตาก เพื่อไปส่งที่บางบัวทอง ได้ค่าหัวคนละ 1,000 บาท
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ แจ้งข้อหา ช่วยเหลือ ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใดๆเพื่อให้คนต่างด้าวเข้ามาโดยผิดกฎหมายพ้นจากการจับกุม และจับกุมบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง พร้อมกับยึดรถตู้ของกลาง
ทั้งนี้ได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตม.อุทัยธานี พร้อมล่ามแปลภาษา ได้สอบถามกับแรงงานต่างด้าวจำนวนทั้งหมด 14 ราย ได้เปิดเผยข้อมูล ว่ารายงานต่างด้าวทั้งหมดนั้นได้ประสานผ่านไปยังนายหน้ามาเป็นทอดๆ โดยยังไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด แต่หากไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วจะต้องเสียเงินคนละ 20,000-30,000 บาท เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองแยกประเภท และขยายผลสืบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดต่อไป