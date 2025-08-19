สงขลา ป.ป.ช.- สตง. ลุยตรวจสอบ โครงการ อบจ. กู้เงิน 2,000 ล้าน ซ่อมถนน 74 สาย ห่วงไม่โปร่งใส่ จัดซื้อจัดจ้าง-กำหนดราคากลาง ลงพื้นที่ดูสภาพจริง สอบถามความเห็นประชาชน ก่อนอนุมัติ
20 ส.ค. 68 – ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ภาค 9 เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. สงขลา และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ภูมิภาคที่ 15 ตรวจสอบเอกสารรายละเอียด โครงการกู้เงิน อบจ.สงขลา 2,009 ล้านบาท จากสถาบันการเงิน 1,007 ล้านบาท และจาก กสอ. 1,002 ล้านบาท ซึ่งกำลังถูกวิพากวิจารย์จากสังคม
แหล่งข่าวแจ้งว่า จากการตรวจสอบของ 3 หน่วย เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้ตรวจเอกสารการกู้เงิน และโครงการซ่อมแซมถนน 74 สาย ความยาว 307 กม. ป.ป.ช. ยังขอตรวจสอบเอกสารยืนยันเพิ่มเติม
“เบื้องต้น ยังไม่พบพฤติกรรมทุจริต แต่เป็นการเข้ามาให้ข้อเสนอแนะและเฝ้าระวัง หากในอนาคตงบประมาณได้รับอนุมัติจริง หน่วยงานตรวจสอบจะติดตามเข้มข้น ทั้งขั้นตอนการกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจรับงาน เปิดรับข้อมูล และการแจ้งเบาะแสจากภาคประชาชน”
แหล่งข่าวแจ้งว่า เจ้าหน้าที่กองคลัง อบจ.สงขลา ชี้แจงว่าหากได้รับอนุมัติวงเงินกู้ จะทยอยชำระหนี้ในระยะเวลา 10 ปี และยืนยันว่ามีการทำประชาคม รับฟังเสียงประชาชนแล้วด้วย
แหล่งข่าวแจ้งว่า เจ้าหน้าที่ สตง.ตั้งข้อสังเกตุว่าวงเงินกู้จำนวนมาก “มีความน่าเป็นห่วง” แม้ตามกฎหมายท้องถิ่นจะสามารถกู้ได้ สตง. จะเข้ามาตรวจสอบด้านวินัยการเงินการคลัง และสภาพคลังของ อบจ.สงขลา ว่า มีความเหมาะสมหรือไม่ โครงการทุกโครงการ ประชาชนจะต้องได้รับประโยชน์จริง ไม่ใช่เพียงเบิกจ่ายงบประมาณ
“อบจ. ต้องตอบสังคมให้ได้ หลักเกณฑ์การคัดเลือกถนน 74 สาย ที่ถูกบรรจุในโครงการจาก 209 สาย ว่าใช้ปัจจัยใดเป็นตัวกำหนด การจัดซื้อจัดจ้างและการกำหนดราคากลางว่ามีความโปร่งใสและสอดคล้องกับสภาพจริงหรือไม่”
แหล่งข่าวจาก เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. และ สตง. แจ้งว่า จะตรวจถนนในโครงการ เพื่อสอบถามความคิดเห็นชาวบ้าน และพิจารณาความเหมาะสมในการซ่อมแซม ก่อนที่จะเสนอแนะแนวทางให้สถาบันการเงิน ประกอบการตัดสินใจว่า จะอนุมัติวงเงินกู้ให้ อบจ.สงขลา