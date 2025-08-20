กรมอุทยานฯ เตือนนักดำน้ำ ห้ามแตะ ‘เครื่องรับสัญญาณเสียง’ 20 จุดดำน้ำอ่าวพังงา เป็นเครื่องติดตามฉลาม ไม่เป็นอันตราย หากพบเสียหาย แจ้งได้ทันที
วันที่ 20 ส.ค.2568 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งเตือนขอความร่วมมือนักดำน้ำ โปรดระวัง “เครื่องรับสัญญาณเสียง” ในบริเวณ 20 จุดดำน้ำบริเวณอ่าวพังงา ซึ่งเป็นโครงการ StAR Project Thailand ที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์กรไวล์ดเอด ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณเสียงใต้น้ำ (Acoustic Receiver) ทั้งหมด 20 จุดในบริเวณอ่าวพังงา เพื่อประโยชน์ในการติดตามฉลามหลังการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
สำหรับเครื่องรับสัญญาณเสียงใต้น้ำเป็นอุปกรณ์ที่ปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย และมีความสำคัญต่อการวิจัยทางทะเล จึงขอความร่วมมือนักดำน้ำทุกท่าน ดังนี้ ไม่แตะต้องหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ และช่วยเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นอุปกรณ์เสียหาย โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ หรือส่งข้อความมาที่เพจ Spot the Leopard Shark-Thailand
สำหรับ 20 จุดดำน้ำบริเวณอ่าวพังงา ที่นักดำน้ำอาจพบเห็นเครื่องรับสัญญาณเสียง ได้แก่
- เกาะไม้ท่อน
- เกาะไม้ท่อน จุดที่ 2
- เกาะดอกไม้
- หินหมูสัง
- เกาะยาวใหญ่
- เกาะไข่นอก
- เกาะนาคา
- แหลมหงา
- บริเวณอ่าวหน้าศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบน (PMBC)
- เกาะเฮ
- เกาะแก้วใหญ่
- เกาะราชาใหญ่
- เกาะปอดะ
- เกาะยูง
- เกาะพีพีดอน
- เกาะพีพีเล
- บิดะใน
- กองหินบิดะ
- หมู่เกาะห้า
- เกาะลันตาใหญ่
นอกจากนี้ขอความร่วมมือนักดำน้ำ บริษัทดำน้ำ ครูสอนดำน้ำ ช่างภาพใต้น้ำในการช่วยแชร์ข้อมูล บอกต่อถึงความสำคัญของอุปกรณ์ชิ้นนี้ในการศึกษาวิจัยและอนุรักษ์ฉลามเสือดาวร่วมกันให้สำเร็จได้อย่างยั่งยืน