กรมอุทยานฯ เตือนนักดำน้ำ ห้ามแตะ ‘เครื่องรับสัญญาณเสียง’ 20 จุดดำน้ำอ่าวพังงา เป็นเครื่องติดตามฉลาม ไม่เป็นอันตราย หากพบเสียหาย แจ้งได้ทันที

วันที่ 20 ส.ค.2568 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งเตือนขอความร่วมมือนักดำน้ำ โปรดระวัง “เครื่องรับสัญญาณเสียง” ในบริเวณ 20 จุดดำน้ำบริเวณอ่าวพังงา ซึ่งเป็นโครงการ StAR Project Thailand ที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์กรไวล์ดเอด ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณเสียงใต้น้ำ (Acoustic Receiver) ทั้งหมด 20 จุดในบริเวณอ่าวพังงา เพื่อประโยชน์ในการติดตามฉลามหลังการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

สำหรับเครื่องรับสัญญาณเสียงใต้น้ำเป็นอุปกรณ์ที่ปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย และมีความสำคัญต่อการวิจัยทางทะเล จึงขอความร่วมมือนักดำน้ำทุกท่าน ดังนี้ ไม่แตะต้องหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ และช่วยเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นอุปกรณ์เสียหาย โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ หรือส่งข้อความมาที่เพจ Spot the Leopard Shark-Thailand
สำหรับ 20 จุดดำน้ำบริเวณอ่าวพังงา ที่นักดำน้ำอาจพบเห็นเครื่องรับสัญญาณเสียง ได้แก่

  1. เกาะไม้ท่อน
  2. เกาะไม้ท่อน จุดที่ 2
  3. เกาะดอกไม้
  4. หินหมูสัง
  5. เกาะยาวใหญ่
  6. เกาะไข่นอก
  7. เกาะนาคา
  8. แหลมหงา
  9. บริเวณอ่าวหน้าศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบน (PMBC)
  10. เกาะเฮ
  11. เกาะแก้วใหญ่
  12. เกาะราชาใหญ่
  13. เกาะปอดะ
  14. เกาะยูง
  15. เกาะพีพีดอน
  16. เกาะพีพีเล
  17. บิดะใน
  18. กองหินบิดะ
  19. หมู่เกาะห้า
  20. เกาะลันตาใหญ่

นอกจากนี้ขอความร่วมมือนักดำน้ำ บริษัทดำน้ำ ครูสอนดำน้ำ ช่างภาพใต้น้ำในการช่วยแชร์ข้อมูล บอกต่อถึงความสำคัญของอุปกรณ์ชิ้นนี้ในการศึกษาวิจัยและอนุรักษ์ฉลามเสือดาวร่วมกันให้สำเร็จได้อย่างยั่งยืน

