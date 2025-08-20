รวบเยาวชนวัย 17 ปี พร้อมเพื่อนคนขี่รถ จยย.ก่อเหตุรัว 9 มม.ลั่นไกยิงอริเจ็บ 2 รายบนถนนใจกลางเมืองตรัง พบแอบนำปืนพ่อมาก่อเหตุ
จากกรณี 2 เยาวชนขี่ รถจยย. ฮอนด้า เวฟ 110 สีแดง-ดำ ทะเบียน 1 กค 5387 ตรัง ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด 9 มม. เข้าบริเวณต้นคอและขาทั้งสองข้างได้รับบาดเจ็บ ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วทั้งคู่ และในที่เกิดเหตุ พบปลอกกระสุนปืนตกอยู่จำนวน 9 ปลอก บนถนนพัทลุง ฝั่งขาเข้าเมือง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง (บริเวณหน้าการไฟฟ้าเก่า) เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
ความคืบหน้าเมื่อเวลาประมาณ 11.30 น.วันที่ 20 ส.ค.2568 พ.ต.อ.ภูมิ บาลทิพย์ ผกก.สภ.เมืองตรัง พ.ต.ท.เมธี ภิญโญประการ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองตรัง สั่งการให้ พ.ต.ท.สนธยา ด้วงเพ็ชร สว.สส.สภ.เมืองตรัง และกำลังตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองตรัง เข้าจับกุมตัว นายธนกฤษ อายุ 18 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดตรัง ที่ จ.405/2568 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2568
ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น โดยเจตนา มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่มีเหตุอันควร ยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ ในเมือง หมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชน”
โดยนายธนกฤษ ได้ร่วมกันก่อเหตุ ซึ่งตนเองเป็นคนขับขี่รถ จยย. ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดรถจยย. ยี่ห้อฮฮนด้า รุ่นเวฟ 110 สีน้ำเงิน-เทา ทะเบียน 1 กณ 1290 ตรัง โดยเป็นรถที่ใช้ในการก่อเหตุ และเสื้อผ้า พร้อมหมวกกันน็อกที่ใช้สวมใส่ก่อเหตุ ได้ที่บ้านพัก ก่อนจะนำตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียด
และต่อมาเวลาประมาณ 14.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบทราบว่า ผู้ก่อเหตุซึ่งใช้อาวุธปืนยิงเป็นเยาวชน คือ นายเอ นามสมมุติ อายุ 17 ปี ซึ่งเป็นผู้นั่งซ้อนท้าย รถจยย. และเป็นผู้ใช้อาวุธปืนพกสั้น ออโตเมติก นอรินโก สีดำ ขนาด 9 มม. (มีทะเบียน) ก่อเหตุยิงผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองราย
ต่อมาทางผู้ปกครองของเยาวชนรายดังกล่าวได้ประสาน นำตัวเยาวชนรายดังกล่าว เข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ เบื้องต้นทราบว่าอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นอาวุธปืนของผู้เป็นพ่อ ซึ่งคาดว่าน่าจะแอบนำออกมาใช้ก่อเหตุ
จากการสอบสวนทราบว่า ขณะที่ผู้บาดเจ็บทั้ง 2 ราย ขับขี่รถจยย.มาจากสระกะพังสุรินทร์ เพื่อจะเข้าไปเที่ยวในตัวเมืองตรัง เมื่อถึงบริเวณที่เกิดเหตุ ผู้ก่อเหตุจำนวน 2 คน ขับขี่รถจยย.ติดตามมาแล้วใช้อาวุธปืน ขนาด 9 มม. ยิงบุคคลทั้งสอง ได้รับบาดเจ็บ หลังจากก่อเหตุ ได้ขับขี่รถ จยย.กลับไปยังทิศทางเดิม จนกระทั่งทราบตัวผู้ก่อเหตุในที่สุด
เบื้องต้นยังไม่ทราบถึงมูลเหตุจูงใจในการลงมือก่อเหตุ โดยทางเจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างเตรียมสอบปากคำเยาวชนรายดังกล่าว ซึ่งจะต้องสอบร่วมกับ เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากผู้ก่อเหตุยังคงเป็นเยาวชน พร้อมทั้งจะดำเนินการนำตัวไปยัง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เพื่อให้ศาลสั่งให้ควบคุมตัวต่อไป