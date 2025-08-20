เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจ กรณีเอกชนตั้งจุดสแกนม่านตาแลกเหรียญดิจิทัล ก่อนเปลี่ยนเงินสดได้ 800 บาท สั่งยุติเพื่อตรวจสอบ หวั่นเก็บข้อมูลส่วนตัวไปใช้ผิดกฎหมาย
เมื่อวันที่ 20 ส.ค.2568 เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดพัทลุง ร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจ ลงพื้นที่ห้างสรรพสินค้า ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง หลังได้รับข้อมูลว่ามีการตั้งจุดสแกนม่านตาประชาชน แลกเหรียญดิจิทัล ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ราว 800 บาท สร้างความสนใจและทำให้ชาวบ้านจำนวนมากเข้าร่วม
จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ดำเนินการเป็นตัวแทนของบริษัทเอกชนภายใต้ชื่อ “World” ใช้อุปกรณ์ไบโอเมตริกส์เก็บข้อมูลม่านตา โดยอ้างว่าเพื่อยืนยันตัวตนความเป็นมนุษย์ และแจกเหรียญดิจิทัลราว 50 เหรียญให้ผู้สมัครใจเข้าร่วม ก่อนนำไปแลกเป็นเงินสดผ่านนายหน้าภายในแอป “World App” โดยเจ้าของเหรียญส่วนใหญ่จะได้รับเงินจริงเพียง 500 บาท อีก 300 บาทตกไปอยู่กับผู้แลกเปลี่ยน
แม้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าร่วมด้วยความสมัครใจ แต่หน่วยงานความมั่นคงแสดงความกังวลว่า อาจเข้าข่าย หลอกลวง เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ผิดกฎหมาย ละเมิดความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือแม้แต่เข้าข่าย ฟอกเงิน และดำเนินกิจการแลกเปลี่ยนเงิน โดยไม่ได้รับอนุญาต
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทั้งสามฝ่ายได้สั่งให้บริษัทหยุดดำเนินการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. 2568 เป็นต้นไป เพื่อรอการตรวจสอบข้อกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเร่งสร้างความเข้าใจให้ประชาชน ตระหนักถึงความเสี่ยง ของการให้ข้อมูลส่วนตัว กับเอกชนที่ไม่มีการรับรองจากรัฐ