หนุ่มซิ่งมอ’ไซค์ ชนเสาไฟฟ้าจนเป็นรอยยุบ เสียชีวิตคาที่เกิดเหตุ ขณะที่ภรรยาซ้อนมาด้วยสาหัส
ชลบุรี – พ.ต.ต.เศรษฐพล สิงห์นอก สารวัตรเวรสอบสวน สภ.หนองขาม ได้รับแจ้งมีรถจักรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้าส่องสว่างริมถนน ที่ถนนสายสวนเสือ-หนองเลง ใกล้กับร้านชีวิตดี คาเฟ่ แอนด์ ฟาร์ม หมู่3 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา หลังรับแจ้งจึงประสานอาสาหน่วยกู้ภัยเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา ออกไปตรวจสอบร่วม
ที่เกิดเหตุพบร่างของ นายณัฐพล อายุประมาณ 35 ปี นอนนิ่งไม่มีชีพจรและลมหายใจ ตรวจสอบพบว่าซี่โครงหักทั้ง 2 ข้าง ศีรษะกระแทกเสาไฟจนแตกเสียชีวิตคาที่ ข้างตัวมีรถจักรยานยนต์ช่วงหน้ารถพังยับเยิน เสาไฟฟ้าส่องสว่างเป็นรอยยุบ
ใกล้กับพบผู้บาดเจ็บสาหัสชื่อ นางสุทธิดา อายุ35 ปี ภรรยาของผู้ตาย ซึ่งทางหน่วยกู้ภัยเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชาและทีมกู้ชีพโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ได้ช่วยกันปฐมพยาบาลและทำบาดแผล เนื่องจากมีอาการสาหัสและทางกู้ชีพโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ได้รีบนำส่งโรงพยาบาลแหลมฉบังให้แพทย์ทำการรักษาต่อไป
ส่วนศพผู้เสียชีวิตเมื่อทางตำรวจบันทึกภาพเสร็จสิ้น ได้ให้ทางหน่วยกู้ภัยเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชานำส่งโรงพยาบาลแหลมฉบังเก็บรักษารอญาติมานำไปบำเพ็ญกุศลต่อไป