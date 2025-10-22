เจอศพแล้ว! หญิงหลงป่า เขาแด่น หายตัว 5 วัน พบเป็นศพพิงโขดหินเหมือนคนหมดแรง ในหุบเขาลึก ใกล้ลานร่ม จุดชมวิว หลังหลงกับญาติ ที่มาหาเห็ดโคน
เมื่อวันที่ 22 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจาก ทีมมอเตอร์ไซด์วิบากราชสีห์ท่ายางว่า พบร่างผู้เสียชีวิตภายในหุบเขา (หุบแด่นน้อย) ใกล้กับลานร่ม จุดชมวิวเขาแด่น ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี สันนิษฐานว่า เป็นร่างของ น.ส.เนาวรัตน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 58 ปี ชาวบ้านต.บางจาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี หลังจากพลัดหลงกับญาติพี่น้อง ที่มาหาเห็ดโคนบนป่าเขาแด่น และสูญหายไปเมื่อวันเสาร์ที่ 18 ต.ค.ที่ผ่านมา
เมื่อช่วงเวลาประมาณ 11.30 น. วันที่ 21 ต.ค.68 ทีมกู้ภัยมอเตอร์ไซด์วิบากราชสีห์ท่ายาง ระบุว่า ทีมค้นหาประมาณ 7 คน ขี่รถมอเตอร์ไซต์วิบากจากศาลพ่อปู่เขาแด่น วิ่งมาตามเส้นทางผ่านจุดจอดรถของผู้สูญหาย แล้วขึ้นมาจอดรถบริเวณจุดชมวิวเขาแด่น ก่อนจะพากันเดินเท้าสำรวจบริเวณหุบเขาแดนน้อย ระยะทางประมาณ 1-2 กิโลเมตร
พบร่างผู้เสียชีวิตสวมเสื้อสีเขียว แขนเสื้อสีส้ม นั่งหลังพิงโขดหินเหมือนคนหมดแรงเสียชีวิตภายในหุบเขาแด่นน้อย ซึ่งเป็นหุบเขาที่มีความลาดชันมาก ไม่คิดว่าผู้สูญหายจะพลัดหลงมาหุบนี้ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “หุบแด่นน้อย” อยู่ระหว่างป่าซอกับป่ารัง ใกล้กับลานร่ม จุดชมวิวเขาแด่น ซึ่งไกลจากจุดที่จอดรถลงไปหาเห็ดโคนเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร
ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายปกครองจังหวัด กอ.รมน.เพชรบุรี เจ้าหน้าที่ทหาร ทีมอาสากู้ภัยสว่างสรรเพชญ ทีมสุนัขค้นหาและกู้ภัย K9 พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ระดมทีมค้นหาผู้สูญหายตั้งแต่วันแรก (18 ต.ค.2568) จนถึงวันนี้ 22 ต.ค. ซึ่งเข้าสู่วันที่ 5 ของการค้นหา ปรากฏว่าพบร่างผู้สูญหายเสียชีวิตบนป่าเขาแด่น ซึ่งต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจเนินการตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตเป็นลำดับต่อไป