เสียงชนดังสนั่น 6ล้อพุ่งเสย18ล้อ จอดเสียข้างทาง ไฟลุกพรึ่บ คลอกร่างคนขับดับสลดในเปลวเพลิง ด้าน คู่กรณี เผย เพิ่งจอดได้ไม่ถึง 5 นาที ก่อนเกิดเหตุเศร้า
เมื่อเวลา 04.30 น. วันที่ 23 ต.ค.2568 ร.ต.อ.ภัทร ปิ่นทอง รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.แก่งคอย รับแจ้งเหตุรถบรรทุกปูนถุง 6 ล้อ ชนท้ายรถบรรทุกพ่วงเทรลเลอร์ บริเวณเนินลงเขาทับกวางช่อง ทางด่วน กม.16 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้ที่อาสามูลนิธิกู้ภัยร่วมกตัญญู จ.สระบุรี
ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลเมืองทับกวาง ได้ทำการฉีดน้ำดับไฟเนื่องจากมีไฟไหม้บริเวณหัวของรถบรรทุก 6 ล้อจนสงบแล้ว เป็นรถบรรทุก 6 ล้อบรรทุกปูนถุง ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน สระบุรี สภาพหน้ารถพังยับเยินอัดติดกับบริเวณท้ายรถบรรทุกพ่วงเทรลเลอร์ ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน สระบุรี บรรทุกปูนถุงขนาดบิ๊กแบ็ก 1 ตัน จำนวน 30 ตันมาเต็มคันรถซึ่งจอดเสียอยู่ริมถนนข้างทาง มีปูนตกกระจายเกลื่อน
จากการตรวจสอบพบว่า รถบรรทุก 6 ล้อปูนถุงของบริษัทแห่งหนึ่ง ได้ชนเข้ากับบริเวณด้านท้ายของรถบรรทุกปูนเทรลเลอร์ สภาพรถ 6 ล้อยุบบริเวณด้านหน้า และเกิดไฟไหม้ขึ้นบริเวณหัวเก๋งรถ 6 ล้อ เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์ตัดถ่าง งัดร่างของผู้เสียชีวิตออกมาจากตัวรถ พบศพคนขับถูกไฟไหม้เกรียม
สอบถาม นายไก่ (นามสมมติ) คนขับรถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ล้อ กล่าวว่า ตนมารับปูนที่บริษัทแห่งหนึ่งเพื่อจะไปส่งที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ถึงที่เกิดเหตุรถมีอาการคล้ายเบรกล็อก จึงทำการจอดริมถนนข้างทาง
ตนจึงเดินลงไปตรวจสอบรถ ไม่ถึง 5 นาทีก็ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรมาชน พบว่า มีรถ 6 ล้อมาชนด้านท้ายของรถตน มีควันไฟเกิดขึ้น จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วย จนมาทราบว่ามีคนขับรถบรรทุก 6 ล้อเสียชีวิตติดภายใน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน อย่างไรก็ตาม จะได้ขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณที่เกิดเหตุเพิ่มเติม และเชิญตัวคนขับรถบรรทุกเทรลเลอร์มาสอบสวนยัง สภ.แก่งคอย อย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงต่อไป และจะได้ดำเนินการตามกฎหมาย