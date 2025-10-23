กลับไม่ถึงบ้าน หนุ่มเพิ่งออกกะ ถูกรถไฟชน ดับสลดคาเครื่องกั้น เมียรุดดูร่างเข่าทรุดร่ำไห้ เผย ผัวเพิ่งเลิกงานกำลังขี่จักรยานยนต์กลับบ้าน ก่อนมาเกิดเหตุเศร้า
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 ต.ค.2568 ร.ต.ท.ศักดิ์สิทธิ์ ทองศรี รองสารวัตรเวรสอบสวน สภ.กบินทร์บุรี รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ถูกขบวนรถไฟสายภาคตะวันออก (อรัญประเทศ-กรุงเทพฯ) ชนเสียชีวิตบริเวณทางข้ามรถไฟบ้านบุเสี้ยว ม.7 ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสัจจะพุทธธรรมแห่งประเทศไทย (อ.กบินทร์บุรี) และแพทย์เวรโรงพยาบาลกบินทร์บุรี
ที่เกิดเหตุพบชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า เวฟ 110 ทะเบียน ปราจีนบุรี สภาพตกอยู่ข้างเครื่องกั้นรถไฟ ใกล้กันพบร่างผู้เสียชีวิตชื่อ นายสุพจน์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี สภาพศพสมองเละ แขนขาผิดรูป พบรอยเลือดกระจัดกระจายอยู่บริเวณเหล็กราวกั้น ห่างจากจุดผู้เสียชีวิต 15 เมตร พบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายตกอยู่ในทุ่งนา
จากการสอบถาม นางรัชฎาภรณ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี ภรรยาของผู้ตาย กล่าวว่า เมื่อเวลาประมาณ 08.00 น. ปกติสามีจะออกจากโรงงานเพื่อที่จะกลับบ้านแต่ไม่ยังไม่กลับบ้านกระทั่งมีคนแจ้งว่า สามีน่าจะถูกรถไฟชนเสียชีวิตอยู่บริเวณทางข้ามรถไฟ
ตนจึงออกมาดูและทราบว่า สามีถูกรถไฟชนเสียชีวิตใกล้กับที่กั้นรถไฟ ขณะเกิดเหตุไม่มีผู้เห็นเหตุการณ์ สามีขับรถจักรยานยนต์กลับบ้านเพียงลำพัง
ด้าน นายอาทิตย์ สมหงส์ เจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ ได้รับแจ้งเวลาประมาณ 10.00 น. ว่ามีผู้พบเห็นคล้ายกับมีคนเสียชีวิตอยู่ใกล้ทางรถไฟ จึงออกมาตรวจสอบพบว่ามีคนถูกรถไฟชนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุดังกล่าว