อุทยานฯ แก่งกระจาน ประกาศ ห้ามเข้าเด็ดขาด“น้ำตกแม่กระดังลา” หลังมีคนลื่นล้ม ย้ำ! พื้นที่ ยังไม่ปลอดภัย อยู่ระหว่าง สำรวจ-พัฒนา ก่อนเปิดแหล่งท่องเที่ยว หวั่นเกิดอันตรายต่อชีวิต-ทรัพย์สิน
24 ต.ค. 68 – นายอรรถพงษ์ เภาอ่อน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 14.24 น. วันที่ 23 ต.ค. ที่ผ่านมา ได้รับรายงานจากหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานเขาพุพลูว่า มีประชาชนลื่นล้มบริเวณน้ำตกแม่กระดังลา จึงได้สั่งการให้ชุดกู้ภัยและค้นหาของอุทยานฯ ประสานงานกับอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชญสถานจังหวัดเพชรบุรี เข้าให้การช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน
จากการตรวจสอบพบว่า ผู้บาดเจ็บเป็นชายอายุ 23 ปี ภูมิลำเนาในท้องที่ ได้รับบาดเจ็บและไม่สามารถขยับตัวได้ การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากสภาพพื้นที่จุดเกิดเหตุอยู่ห่างไกลจากชุมชน สภาพถนนเป็นทางลูกรัง และไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เข้าถึง
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่และทีมกู้ภัยสามารถให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บรายดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย และนำส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ภายหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้ออกประกาศห้ามบุคคลเข้าไปในพื้นที่น้ำตกแม่กระดังลาอย่างเด็ดขาด เนื่องจากปัจจุบันน้ำตกแห่งนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจและจัดทำข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ถูกต้องตามระเบียบ จึงยังไม่มีความพร้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกในการรองรับการท่องเที่ยว
อีกทั้งระยะทางจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กจ.5 (เขาพุพลู) ไปยังน้ำตกแม่กระดังลา มีระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงต่อความปลอดภัย อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ รวมถึงจำนวนเจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอต่อการดูแลและอำนวยความสะดวกต่อประชาชนที่จะเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว
หัวหน้าอุทยานฯแก่งกระจาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางอุทยานฯ จะเร่งดำเนินการพัฒนา เพื่อเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและถูกต้องตามระเบียบฯ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต