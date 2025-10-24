ป้าเดือด ไม่พอใจ แม่ค้าสาวร้านชานม ขับรถวน ด่าหยาบ-พุ่งชนร้าน จยย.เสียหาย 2 คัน ตำรวจตามไปถึงบ้านอาละวาดปาของใส่
นนทบุรี : กรณี ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ภาพและข้อความว่า เกิดแต่กับกู รถ 2 คัน ชนยับ อีป้ามหาภัย ตู้กูเกือบไปนิดเดียว ป้ายหน้าร้านพังหมด ซึ่งในโซเชียลแชร์คลิปเหตุการณ์หน้าบ้านเจ้าของรถคันก่อเหตุโดยมีผู้เสียหายและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางศรีเมือง อยู่ในเหตุการณ์
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 24 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เกิดเหตุ หน้าร้าน 3 อ. ข้าวมันไก่สิงคโปร์สาขาบางศรีเมือง และร้านขนมปังปิ้ง ร้านชานมไข่มุก ตรงข้ามซอยบางศรีเมือง 1/9 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี พบ น.ส.สุฑาทิพย์ (สงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี เจ้าของร้านชานมไข่มุก และ น.ส.ลลิฌา (สงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี เจ้าของร้านขนมปังปิ้ง เพื่อสอบถามรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังมีคลิปเหตุการณ์ถูกเผยแพร่
ในที่เกิดเหตุเป็นด้านหน้าร้านขายขนมปัง ติดกับร้านขายข้าวมันไก่และร้านชานมไข่มุก พบรถจยย.ที่ได้รับความเสียหายจากการที่ รถฟอร์จูนเนอร์ สีดำ ขับชนเมื่อวันที่ 23 ต.ค.68 โดยรถ จยย.ทั้งสองคันจอดอยู่ที่หน้าร้านได้รับความเสียหายหน้าพังยับ มีเศษชุดสีรถแตกกระจาย โดยผู้เสียหายได้แจ้งความไว้ที่ สภ.บางศรีเมือง ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างออกกมายเรียกผู้ขับขี่รถฟอร์จูนเนอร์มารีบทราบข้อกล่าวหา
น.ส.สุฑาทิพย์ เจ้าของร้านชานมไข่มุก เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 ต.ค.ที่ผ่านมา คู่กรณีขับรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์มาสั่งชานมไข่มุกที่ร้าน ก่อนเขาจะไปจอดรถคุยกับป้าคนหนึ่ง หลังตนชงชาไข่มุกเสร็จแต่ยังไม่ทันเติมน้ำแข็งให้เขา เพราะกลัวละลายก่อนที่เขาจะมารับ เมื่อเขามาถึงหน้าร้านเขาก็เริ่มโวยวายไม่พอใจแล้วด่าคำหยาบคายต่างๆนานาใส่ก่อน
ด้วยความโมโหตนจึงด่าตอบโต้คู่กรณีกลับไป และปฎิเสธที่จะขายชาไข่มุกให้ จากนั้นตนถูกคู่กรณีขับรถวนมาเปิดกระจกตะโกนด่าทอหลายครั้งในวันแรก ต่อมาในวันที่ 22 ต.ค.ตนปิดร้านไป 1 วัน แล้ว กลับมาเปิดร้านอีกครั้งในวันที่ 23 ต.ค. ก็ถูกคู่กรณีขับรถวนมาตะโกนด่าทอด้วยคำหยาบคายเหมือนเดิมอีกหลายครั้ง จนทำให้แฟนหนุ่มของตนโมโหคว้าเอาถังน้ำสาดใส่รถยนต์คู่กรณีไป
ทำให้เขาโกรธก่อนไปวนรถกลับมาขับพุ่งชนใส่ร้านตนจนได้รับความเสียหาย ทั้งที่ตนกับคู่กรณีก็ไม่เคยรู้จักกันหรือมีปัญหาอะไรกันมาก่อน จากนั้นแฟนของตนจึงขี่รถตามคู่กรณีไปที่บ้านของเขาเพราะสงสัยว่าเขาน่าจะเป็นในละแวกเดียวกัน พอไปถึงจึงโทรตามเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาช่วยตามตัวคู่กรณีออกมาพูดคุยกัน เขาก็อาละวาดขว้างปาข้าวของใส่ตามที่ปรากฎในคลิป
ด้าน น.ส.ลลิฌา มาศเสมอ อายุ 29 ปี (เสื้อฟ้า) เจ้าของร้านขนมปังปิ้ง กล่าวว่า คนก่อเหตุเคยแวะมาสั่งซื้อน้ำที่ร้านพี่สาวตน แล้วพูดจาไม่ดี ด่าทอกับพี่สาวตนแล้วมีปากเสียงกัน จากนั้นร้านพี่สาวตนก็ถูกคู่กรณีขับรถวนมาลดกระจกตะโกนด่าทอด้วยคำหยาบคายหลายรอบ จนกระทั่งครั้งสุดท้ายที่เขาวนรถกลับมาแล้วลดกระจกเพื่อจะตะโกนด่าอีก จึงถูกสาดน้ำใส่ เขาจึงจอดรถแล้วตะโกนขู่ว่าเดี๋ยวมึงเจอกูแน่
ก่อนที่เขาตัดสินใจไปวนรถกลัยมาแล้วพุ่งชนหน้าร้านตนกับรถ จยย.ที่จอดอยู่จนได้รับความเสียหาย แล้วขับรถหลบหนีไป พี่สาวตนจึงโทรแจ้งตำรวจ ส่วนแฟนของพี่สาวตนได้จี่ถ จยย.คนก่อเหตุไป จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตามไปถึงบ้านคนก่อเหตุจากนั้นเขากโวยวายอาละวาดปาสิ่งของออกมานอกบ้านตามคลิปเลย ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ทีลูกน้องในร้านตนได้รับบาดเจ็บที่เข่า 1 คน
ภาพจากกล้องวงจรปิดร้านข้างมันไก่เวลา 07.50 น.วันที่ 22 ต.ค.68 รถฟอร์จูนเนอร์ขับมาจอดซื้อข้าวมันไก่ ส่วนภาพจากกล้อวงจรปิดร้านข้าวมันไก่ เวลา 17.11 น.วันที่ 23 ต.ค.78 บันทึกภาพรถฟอร์จูนเนอร์สีดำขับผ่านร้านข้าวมันไก่พุ่งเข้าชนรถจยย.ที่จอดอยู่หน้าร้านขนมปัง ก่อนไปเฉี่ยวตู้ร้านชานมไข่มุก ทำให้คนที่อยู่ในร้านแตกตื่น จากนั้นชายเสื้อดำซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของ น.ส.สุฑาทิพย์ และชายเสื้อแดงซึ่งเป็นน้องชายได้ขับรถจยย.ตามรถฟอร์จูนเนอร์ไปจนถึงบ้านผู้ขับขี่
นอกจากนี้ยังมีคลิปในหมู่บ้านหลังจากคนขับฟอร์จูนเนอร์หลบหนีกลับเข้าบ้านพักเมื่อเวลาประมาณ 18.30 น. ต่อมาทางผู้เสียหายและเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามรถฟอร์จูนเนอร์ไปถึงหน้าบ้านพักจนมีปากเสียงกันและถูกปาข้าวของจากในบ้านออกมาใส่ผู้เสียหายและเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย ท่ามกลางความแตกตื่นของผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงภายในหมู่บ้าน