จับแล้ว! ชายหลอนยา ใช้ปืน–ไขควง ยิงแทงญาติ บาดเจ็บ 4 พบซ่อนตัวกลางทุ่งนา สภาพอิดโรย หลังหลบหนีมา 3 วัน
จากกรณีนายนพดล หรือช้าง อายุ 47 ปี ก่อเหตุจากอาการหลอนยาเสพติด ใช้อาวุธปืนและไขควง ทำร้ายญาติพี่น้องบาดเจ็บรวม 4 ราย เหตุเกิดเมื่อคืนวันที่ 21 ต.ค.68 ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ภ.1 ร่วมกับชุดสืบสวน ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา และ สภ.ภาชี เร่งติดตามล่าตัว
วันที่ 24 ต.ค.2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้รับข้อมูลจากชาวบ้านพบเห็น ชายต้องสงสัยลักษณะเหมือนกับนายช้าง มาหลบซ่อนตัวอยู่ พร้อมรถจักรยานยนต์ที่นำกิ่งไม้มาปกคลุม หวังหลบซ้อนอำพราง อยู่ทีคันนาริมร่องน้ำ กลางทุ่งนาแห่งหนึ่ง เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังไปตรวจสอบ
เมื่อไปถึง พบนายช้าง ผู้ต้องหา ที่หลบหนีการจับกุม อยู่ในสภาพอิดโรย จึงได้นำกำลังเข้าไปจับกุมตัวได้ พร้อมของกลาง รถจักรยานยนต์ที่ใช้หลบหนี และอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ
สอบถามเบื้องต้น ทราบว่า นายช้าง หลบมาซ่อนตัวได้ 2 วันแล้ว ไม่ได้กินข้าว ไม่รู้จะหนีไปไหนไม่มีเงิน และกลัวจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับ จึงมาหลบบริเวณดังกล่าว ก่อนถูกจับกุมได้ในที่สุด
เจ้าหน้าที่ตำรวจ ควบคุมตัวมาสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งที่ สภ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป