เหตุสลดชลบุรี จยย.พุ่งชนกัน ดับ 2 ศพ เผยภาพวงจรปิด พยายามแซงเก๋งแต่ไม่พ้น ก่อนพุ่งชนอีกคันที่สวนมา
เมื่อเวลา 23.30 น. วันที่ 24 ต.ค.68 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองชลบุรี ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถจยย.ชนกัน ภายในซอย 9 บ้านสวน ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บสาหัส 1 ราย จึงรีบรุดไปตรวจสอบพร้อมกู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์
ที่เกิดเหตุพบรถจยย.ฮอนด้า ทะเบียน 4กว 7555 ชลบุรี ล้มคว่ำอยู่ และรถจยย.ยามาฮ่า ทะเบียน คพธ 590 เชียงราย ล้มคว่ำอยู่ใกล้กัน สภาพหน้ารถพังยับเยิน โดยมีผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย อายุประมาณ 30 ปี ไม่มีเอกสารติดตัว
และยังพบ นายรอฮึม อายุ 52 ปี ผู้ได้รับบาดเจ็บ อาการสาหัส เจ้าหน้าที่จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล เพื่อให้แพทย์ช่วยเหลือ แต่เนื่องจากอาการสาหัส ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เบื้องต้นไม่มีใครเห็นเหตุการณ์มีเพียงภาพจากกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ เป็นนาทีรถจยย.ซิ่งมาด้วยความเร็ว ก่อนจะแซงรถเก๋งแต่ไม่พ้น จนไปชนกับรถจยย.อีกคันที่สวนทางมา ทำให้มีผู้เสียชีวิตดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้สืบสวนสอบสวน หาสาเหตุที่แท้จริง ก่อนดำเนินการต่อไป