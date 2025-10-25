ย่าร้อง ‘ปวีณา’ พ่อเลี้ยงวัย 65 ล่วงละเมิดทางเพศหลานสาว 4 ขวบ ขู่ฆ่า อ้างรู้จักตำรวจผู้ใหญ่ มูลนิธิปวีณาจัดให้ ประสานผู้กำกับบุกจับทันควัน
ปทุมธานี – ที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี คลองเจ็ด ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี นางน้อย (นามสมมุติ) อายุ 70 ปี เข้าร้องทุกข์ต่อ นางปวีณา หงสกุล หลังหลานสาว 4 ขวบ ถูก นายหนึ่ง (นามสมมุติ) อายุ 65 ปี พ่อเลี้ยง ล่วงละเมิดทางเพศ
นางน้อย เล่าว่า มีอาชีพขายของตามตลาดนัด อาศัยอยู่ห้องเช่ากับลูกสาวและหลานสาว ส่วน นายหนึ่ง พ่อเลี้ยง ได้เลิกรากับลูกสะใภ้ไปแล้ว แต่ยังอาศัยอยู่ห้องเช่าใกล้กัน หลานมีความคุ้นเคยกับพ่อเลี้ยง เพราะเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็ก จึงมักจะไปวิ่งเล่นที่ห้องของเขาเป็นประจำ
ก่อนหน้าวันที่ 8 ก.ค. หลานมาบอกตนว่าเจ็บที่อวัยวะเพศ แต่ไม่ยอมบอกว่าโดนอะไรมา จึงพาไปโรงพยาบาล ต่อมาแพทย์แนะนำให้พาหลานเข้าแจ้งความ เพราะตรวจพบร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ตนพยายามสอบถามแต่หลานไม่ยอมพูดว่าถูกใครทำ จึงยังไม่ได้แจ้งความ
ต่อมาวันที่ 18 ก.ค. หลานออกไปวิ่งเล่นข้างนอก จู่ ๆ วิ่งร้องไห้กลับมาบ้านแล้วบอกว่า เจ็บอวัยวะเพศ ตนเค้นถามจนหลานเล่าว่า พ่อเลี้ยงเปิดหนังโป๊ให้ดูและใช้นิ้วล่วงละเมิดทางเพศจนรู้สึกเจ็บมาก ตนจึงถอดกางเกงหลานดู พบอวัยวะเพศบวมแดงและมีหนองไหลออกมา จึงรีบพาไปโรงพยาบาล แพทย์ตรวจพบ อวัยวะเพศบวมช้ำและพบบาดแผลฟกช้ำที่เยื่อบุพรหมจรรย์ แต่ไม่พบอสุจิหรือสารคัดหลั่งในช่องคลอด
จากนั้นตนได้เข้าแจ้งความ พอพ่อเลี้ยงรู้ได้มาข่มขู่ อ้างรู้จักตำรวจและผู้ใหญ่หลายคน ไม่มีใครเอาผิดได้ ถ้าไม่ยอมถอนแจ้งความจะฟ้องกลับ พร้อมขู่ตนว่าหากต้องติดคุก ถ้าออกจากคุกเมื่อไหร่จะมายิงตนเป็นคนแรก ตนเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยและต้องการเอาเรื่องให้ถึงที่สุด จึงมาร้องขอมูลนิธิปวีณาฯ
หลังรับเรื่องวันที่ 17 ต.ค. นางปวีณา ได้ประสาน พ.ต.อ.ไตรสิทธิ์ โภคธรรมธนาชัย ผกก. สภ.ขลุง จ.จันทบุรี พร้อมให้มูลนิธิพาย่าและหลาน 4 ขวบ ไปสอบสหวิชาชีพที่ ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ขลุง เข้าจับกุมตัวพ่อเลี้ยงที่ก่อเหตุแล้ว พร้อมคุมตัวฝากขังศาลในวันนี้